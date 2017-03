Recept: Koolvis met tuinkers

Overigens is dit niet de koolvis (Pollachius virens) die we allang kenden, de vis met dat grauwe vlees. Die raakte in de gevarenzone. Alaska-koolvis (Theragra chalcogramma) met mager, wit vlees heeft de rol in vissticks en bij McDonald's overgenomen.

Vis met wortels is een gouden combinatie, maar de peperige tuinkers geeft een heel speciaal extra accent. Een ietwat zoetere Chardonnay past hier perfect bij.

Ingrediënten (voor twee personen): 200 ml Californische chardonnay

400 g Alaska-koolvisfilet (blokken, diepvries, msc gecertificeerd)

Peper

Zout

250 g winterwortel

100 ml slagroom

1 eetlepel boter

2 eetlepels gesnipperde ui

1 eetlepel tarwebloem

2 bakjes tuinkers

Geroosterd wittebrood

Recept Breng de wijn aan de kook in een passende koekepan. Strooi wat peper en zout over de bevroren vis en houd deze toegedekt 20 minuten tegen de kook aan (halverwege keren). Koken mag beslist niet! Voorzichtig uit de pan nemen met een kaasschaaf. Laat de wijn inkoken tot de helft en vul deze in een maatbeker aan met de room. Schil de wortel met een dunschiller en maak vervolgens met de dunschiller slingers; kook ze twee minuten in ruim water, spoel ze koud op een zeef. Was de koekepan uit, smelt de boter erin. Bak de uiensnippers tot ze glazig zijn. De bloem erover stuiven en roer tot er geen wit meer is te zien. Schenk dan de roomwijn er bij beetjes bij, tot een gebonden saus ontstaat. Breek de vis in stukjes en leg ze hierin. Schep wat saus erover. Leg de wortelslingers rondom. Laat alles samen warm worden onder een deksel. Garneer het ten slotte met veel tuinkers en serveer direct. Geef het met geroosterd wittebrood en een glas chardonnay.

Menusuggestie Vooraf: Zalm met komkommer. Geschilde komkommer fijnschaven, mengen met notenazijn, flink peper en zout naar smaak. Uitknijpen, fijngesneden dille erdoor scheppen. Krans maken op twee borden, midden in zalm uit blik met dot crème fraîche, waarop zwarte peper. Na: Irish coffee. Hete sterke koffie, zoeten met bruine suiker, naar smaak aanvullen met Ierse whiskey. Over de bolle kant van een lepel geklopte slagroom erin laten glijden. Koffie door de room heen drinken.

