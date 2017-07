Recept: Kasha-salade

Spreid de kasha uit op een bakplaat of snijplank. Laat afkoelen (of kies, zoals ik, voor de vorige week beschreven methode: meng de kasha met een losgeklopt ei zodat alle korrels met een laagje bedekt worden. Roerbak de korrels in een droge koekepan op hoog vuur tot ze weer droog zijn en er geen ei meer te bespeuren is. Voeg het vocht toe en kook de boekweitkorrels op laag vuur gaar.)

Lees verder na de advertentie

Rasp de citroen. Gebruik zoveel citroenrasp als u lekker vindt. Halveer de citroen en pers een helft uit. Maak een dressing met citroensap, knoflook, olijfolie, honing en za'atar.

Meng rijst, kasha, citroenrasp, hazelnoten en cranberries. Leg de rucola op een schaal en daarop het kashamengsel. Strooi peterselie en basilicum op de salade en schenk de dressing erover. Brokkel de geitenkaas erover en breng de salade op smaak met peper en zout.

Deze kasha-salade van Ottolenghi is een geraffineerd uitgekiende versie, maar kasha is een zeer prettige allemansvriend. U kunt ook naar eigen inzicht te werk gaan en een combinatie van ingrediënten naar eigen keuze gebruiken. In feite dient kasha in een dergelijke salade net als rijst en pasta, en natuurlijk brood, eenvoudig als 'drager' voor andere smaken. Denk aan een gemengd-fruitsalade met kasha. Denk vooral ook aan al dan niet gekookte restjes als kashabegeleiders. Improviseer en handel vooral naar bevind van zaken.

Ik wilde in een overmoedige bui een restant kaasfondue als basis voor een dressing gebruiken voor een restjes-groentekashasalade met een paar struikjes witlof, pepertjes, doperwtjes, tomaat, citroenschil, sjalot, gekookte aardappel en een dikke plak rookvlees, alles in passende stukjes gesneden of gehakt. Werd niet wat ik wilde. Deze 'kashasalade' heb ik toen met extra kaas bestrooid en in een ingevette ovenschaal in een oven van 180°C gezet tot alles heet was en een goudbruin korstje had.

Ingrediënten: 150 g witte en wilde rijst, gemengd 125 g kasha (geroosterde boekweit 220 ml water (eventueel 1 ei) 3 bosuitjes (plakjes) 1 citroen 1 teen knoflook, uit de knijper 2 el olijfolie 1 tl honing 1 tl za'ata 60 g hazelnoten, geroosterd, gehakt 3 el gedroogde cranberries 2 handen rucola paar takjes krulpeterselie, gehakt takjes basilicum, blaadjes (scheuren) 60 g zachte geitenkaas zwarte peper / zout

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.