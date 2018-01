Recept: Hele kip uit de oven (de oersimpele variant)

Afgelopen kerstvakantie zat ik op een Zwitserse berg en omdat ik niet ski, had ik alle tijd om na te denken over de zin des levens. Zo lang was ik niet meer tussen de Helvetiërs geweest sinds mijn jaar au pair als 17-jarige. Na mijn middelbare school had ik geen idee hoe nu verder en aangezien het fenomeen gap year (een jaartje de wereld rond op kosten van je ouders) nog niet was uitgevonden, ging ik maar op kinderen passen. Via via belandde ik bij een gezin in een dorpje aan het meer van Genève. Met terugwerkende kracht bleek dat jaar bepalend voor de rest van mijn leven. Niet alleen leerde ik Frans spreken en op eigen benen staan, maar vooral: ik ontdekte de glorie van koken. Het bleek namelijk de bedoeling dat ik voor de drie inpandige kinderen elke dag een maaltijd zou bereiden. Niet gehinderd door enige kennis of ervaring - hooguit enige appeltaartenbakexpertise - stortte ik mij op kookboeken, kooktijdschriften en vooral de praktijk van trial and error. Lang verhaal kort: ik vond het geweldig en kennelijk had ik er talent voor, want de kinderen aten braaf alles op.

Ik zal nooit vergeten hoe ik van mijn Zwitserse mevrouw leerde hoe je een kip klaarmaakt in de oven. Van huis uit kende ik kip uitsluitend in filetvorm, dus ik vond een heel beest sowieso al indrukwekkend. Zout en peper erover, inwrijven met olijfolie, een uur de oven in en voilà, ziedaar het wonder van goudgele, geurige gelukzaligheid. Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat moment van totale verrukking. Ah, dus zó kan kip zijn! En ook nog eens zo makkelijk!

Daarom bij deze de stichtelijke wens die ik u wil meegeven voor het komende jaar: heb wat meer oog voor het geluk van kleine, simpele dingen. Ja, ook in de keuken. Juist in de keuken. Nooit moeilijk doen als het ook makkelijk kan, al hoeft u voor lekker en simpel in 2018 heus niet te grijpen naar de ronkend gepresenteerde 'oplossingen' van de industrie. Vertrouwt u maar gewoon op mij. En op uzelf natuurlijk, want u kunt meer dan u denkt.

Uit een bakje: Jumbo Scharrelkip Filetreepjes Gekruid Kippenvlees 97,6%, zout, rijstebloem, specerijen (paprika, kurkuma, peper, chilipeper), aroma's, paprikaconcentraat, wittepeperextract, lavas, salmiakzoutt

Zelf maken? Nodig voor 4 personen:



1 hele kip

800 g aardappelen (met rode schil)

1 citroen

2 takjes rozemarijn

4 knoflooktenen (in hun velletje)

olijfolie

zout & peper uit de molen Haal de kip een uur van tevoren uit de koelkast. Verwarm de oven op 200 °C. Bestrooi het beest van binnen en buiten met zout en peper. Besprenkel met olijfolie en wrijf rondom in. Snij de citroen in stukken en stop samen met 1 takje rozemarijn in de holte. Bind de poten samen met een rolladetouw- tje. Kerf de poten met een scherp mes van boven kruislings in, dan worden ze tegelijk gaar met het (sneller uitdrogende) borstvlees. Wrijf het hele beest in met olijfolie. Snij de schoonge- boende aardappelen in parten, doe in een flinke braadslee en hussel om met zout, de fijngehakte rest van de rozemarijn, de knoflooktenen (in hun velletje) en een ferme scheut olijfolie. Duw alles een beetje opzij en leg de kip in het midden. Schuif op een rooster iets onder het midden in de oven en rooster in 1 uur gaar. Knijp aan tafel de knoflooktenen uit, daar zit nu heerlijk geurige crème in.