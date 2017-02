Recept:Gestoomde vis met gember

Maak eerst de marinade. Hak hiervoor de teentjes knoflook zo fijn mogelijk.

Schil de gemberwortel en hak de gember zo fijn mogelijk. Snijd de rode pepers in de lengte doormidden, verwijder zaad en zaadlijsten en snijd de pepers in dunne reepjes.

Rasp de schil van de limoenen, doe dit in een kommetje en pers daarna het sap uit boven hetzelfde kommetje.

Hak de takjes koriander met de steeltjes klein. Doe de sojasaus in een steelpan en voeg hier de knoflook, gember, ringetjes rode pepers en bruine suiker aan toe.

Breng alles aan de kook en laat de marinade iets inkoken. Het moet een beetje stroperig worden. Haal de pan van het vuur en laat de marinade afkoelen. Maak ondertussen de broccoli schoon. Verdeel deze in roosjes en snijd de stronk (zonder schil) in plakjes. Breng water aan de kook, voeg een beetje zout toe en kook de broccoli gedurende twee minuten. Laat de broccoli in een vergiet uitlekken.

Verdeel de vis in vier stukken en leg deze in een schaal. Roer de limoenrasp, het limoensap, de sesamolie en de koriander door de marinade. Schenk de marinade over de vis. Zet de schaal apart en laat de vis zo twintig minuten marineren.

Knip uit bakpapier een rondje dat zo groot is dat het de bodem van een stoommand bedekt. Leg dit in de stoommand.

Leg nu de stukken vis op het bakpapier. Bewaar de overgebleven marinade.

Breng water in een pan aan de kook en zet hier de stoommand op.

Stoom de vis in ongeveer tien minuten gaar. De tijd is een beetje afhankelijk van de dikte van de vis.

Verhit de olie in een wok.

Voeg de broccoli en de overgebleven marinade toe.

Roerbak de broccoli kort.

Leg de vis op een voorverwarmde schaal en leg de broccoli er omheen.

Serveer met een kom gekookte, witte rijst.

Ingrediënten voor vier personen: 600 gram stevige visfilet

2 deciliter sojasaus

2 teentjes knoflook stuk gemberwortel (8 cm)

2 rode pepers

2 eetlepels bruine suiker

4 eetlepels sesam-olie

2 limoenen

4 takjes koriander

1 flinke struik broccoli

1 eetlepel olie

