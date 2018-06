Recept: Broccoli-kaasschotel

Kijk, dat vind ik grappig. Zou hij niet doorhebben dat je de rest erbij moet kopen? Of waren de broccoli, gehakt, tomaten, ui en room al in huis en was hij bang dat zonder zo’n zakje van 93 cent de boel toch in het honderd zou lopen? Discreet nam ik een foto van het eenzame zakje, en zette het op Facebook.

De humor bleek niet algemeen gedeeld. ‘Niet iedereen kan zo goed koken als jij’ en ‘Wees blij dat hij geen bak bami kocht’ waren nog de vriendelijkste reacties. Maar dit zakje bewijst nu juist zo mooi de overbodigheid. Als je broccoli kunt koken, kun je de rest ook. Dat van die bami is helemaal interessant, want wat is gezond? Pakjesmakers promoten graag hun producten als ‘lekker gezond zelf thuis koken’, maar wat voegt zo’n zakje met vooral zout, vulmiddel en smaakversterker nu eigenlijk toe?

Toevallig was ik twee dagen later moderator op een congres van Foodlog over de problematiek van te veel zout in ons eten, en hoe we dat gaan oplossen. Een van de deelnemers was Maggi, wiens oprichter Julius Maggi eind 19de eeuw vooral het nobele streven had om ondervoeding te lijf te gaan. Nog steeds wil het bedrijf helpen de wereld gezonder te maken, vertelde hoofd marketing-communicatie Valerie van Schaick: “We gaan voor goed!” Hoe? Door te minderen met zout, door de porties te verkleinen en door meer groente aan te bevelen, die je er overigens nog altijd zelf bij moet kopen. Al heeft dat stichtelijke nieuws het pakje broccoli-kaas kennelijk nog niet bereikt: moest er voorheen 500 gram broccoli bij, nu is dat 400 gram, voor onverminderd 3-4 personen. Speciaal voor die onbekende meneer vandaag mijn doe-het-zelfversie.

Rooster de amandelen met een drupje olie goudbruin in een hapjespan. Hou apart. Snij de broccoli in roosjes, schil de steel en snij in stukjes (nee, die gooien we niet weg, zoals bij Maggi) en kook ze in ± 4-5 minuten beetgaar in een pan met kokend water en zout. Giet af en vang het kookvocht op. Meet 250 ml af en vul indien nodig aan met water. Snij de tomaten in kleine stukjes.

Snipper de ui, hak de knoflook fijn en fruit ze samen glazig in wat olie in diezelfde hapjespan. Voeg het gehakt toe en bak op hoog vuur bruin en rul.

Roer de maizena erdoor. Giet het broccoliwater erbij en laat even pruttelen. Voeg crème fraîche, kaas, mosterd, zout en peper toe en laat alles al roerend smelten. Voeg de tomaat en broccoli toe en laat 5 minuten onder een deksel meewarmen. Bestrooi met de amandelen.

Lekker met rijst, pasta of aardappel(puree).

Zelf maken Broccoli-kaasschotel voor 4 personen: 300 g rundergehakt 400 g broccoli 3 rijpe tomaten 125 ml crème fraîche 50 g (garneer)amandelen 50 g geraspte parmezaan 1 ui 1 knoflookteen 1 eetl dijonmosterd 1 eetl maizena wat olie om te bakken zout & peper uit de molen