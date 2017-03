Recept: Bleekselderij ‘an sich’

Snijd van een struik bleekselderij het bovenste stuk af (de blaadjes en dunne stelen, kunnen voor andere doeleinden gebruikt worden), zodat een zogeheten pied de céleri van 18-20 cm overblijft. Was dat goed, snijd eventueel aanwezige worteltjes af en schil de heel stugge, draderige delen. Bind met keukentouw de stelen bij elkaar. Een paar minuten blancheren, vervolg ens (met wat bouillon) gaar stoven. En dan zijn er vele mogelijkheden.

Uit een stokoud kookboek haalde ik ooit een recept voor céleris français à la moderne: wikkel de gaar gekookte (zonder het touwtje) in een plak gekookte ham. Leg ze in een ingevette ovenschaal. Bedek de ene helft met béchamelsaus en de andere helft met tomatensaus. Strooi er een mengsel van geraspte kaas en verkruimelde beschuit over. Leg her en der een klontje boter en laat het gerecht in een oven van 180-200 °C een mooi korstje krijgen.

Een krantenknipsel uit de jaren vijftig beveelt ons bleekselderij met mergbroodjes aan: De mergpijp, die men door de slager heeft laten splijten, dichtbinden en in ongeveer 15 minuten in kokend water met wat zout laten garen. Sneetjes brood roosteren en beleggen met een plakje merg, waarop wat peper en zout gestrooid wordt. De (gare) selderijstruiken op een schotel leggen, met wat saus (het met aardappelmeel gebonden kookvocht) bedekken en de mergbroodjes om de selderij leggen.

Tot slot een supereenvoudig voorgerecht uit ongeveer dezelfde tijd. Laat de bleekselderijvoeten uit pot of blik goed uitlekken. Snijd ze in de lengte door. Wikkel ze desgewenst in ham. Klop de slagroom stijf met wat zout, meng er geraspte kaas door en spuit of schep daarvan een dikke streep op de stukken bleekselderij. Strooi er nog wat geraspte kaas, eventueel gemengd met gehakte peterselie, over.

Ingrediënten Pieds de céleri vers of uit pot of blik

Slagroom

Geraspte kaas

Desgewenst gekookte ham en peterselie

