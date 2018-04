Realistische giftest voor sjoemelsigaretten is een stap dichterbij

Andriukaitis kwam met zijn toezegging na een pleidooi van staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis (CU). Die vindt dat de meetmethode zo snel mogelijk moeten worden herzien.

Doordat er in filters en hulzen van sigaretten ventilatiegaatjes zitten, geven de analyses van kankerverwekkende en verslavende stoffen in tabaksrook in de EU-rookmachines misleidende uitkomsten. Rokers dekken met hun lippen en vingers veel van die gaatjes af. Bij metingen in de rookmachine blijven die gaatjes open. Door de verdunning van de rook vallen de testresultaten lager uit. De Europese testmethode is opgesteld in samenspraak met de tabaksindustrie.

Canada koos bij het testen van kankerverwekkende stoffen in tabak voor het afplakken van de ventilatiegaatjes. Bij de metingen vallen daardoor de teerwaarden soms tot zeven keer hoger uit dan in de EU.

'Ik vind het onverteerbaar als si­ga­ret­ten­fa­bri­kan­ten kunnen meepraten' Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS

Te laat Blokhuis’ voorganger Martin van Rijn (PvdA) drong vorig jaar in een brief aan Andriukaitis aan op herziening van de Europese testmethode. De Eurocommissaris antwoordde toen dat de methode zou worden heroverwogen bij overleg over de EU-richtlijn voor tabaksproducten in 2020. Blokhuis vindt dat te laat. Hij sprak in de marge van een informele Europese raad met bewindslieden van gezondheidszorg en kreeg vrij brede steun. “We hebben overlegd met Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Tsjechië. Allemaal vinden ze dat er kritisch moet worden gekeken naar de huidige meetmethode.” Andriukaitis bleek gevoelig voor het pleidooi van Blokhuis. De Europese commissie bevestigde gisteren dat er op korte termijn een overleg van deskundigen komt. Die experts krijgen de opdracht ook de Canadese meetmethode te onderzoeken. Blokhuis wil voorkomen dat vertegenwoordigers van de tabaksindustrie in die expertgroep komen. “Ik vind het onverteerbaar als sigarettenfabrikanten kunnen meepraten. Voor mij is dit overleg een succes als we de tabaksindustrie buiten houden.”