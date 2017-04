Real zet Bayern opzij in München

Hoe smal de marges in het topvoetbal kunnen zijn, was ook weer gebleken in dit bal van een verzameling van Europa’s meest gerenommeerde voetballers - eerst in het voordeel van Bayern München, en later in de eerste helft toch ook in dat van Real Madrid. Bayern had onmiddellijk blijk gegeven van zijn offensieve intenties en Real had deugdelijke defensieve stellingen geformeerd. Toch had Bayern halverwege een tamelijk riante voorsprong kunnen hebben, die dan niet het gevolg van vloeiend aanvalsspel, maar van oprispingen zou zijn geweest.

Lees verder na de advertentie

Vrijgevige arbiter Bij een 1-0 voorsprong had Bayern op slag van rust een strafschop gekregen van de vrijgevige arbiter Rizzoli, wiens assistent hem kennelijk influisterde dat verdediger Carvajal een schot van Ribery met de arm had gekeerd. Hij leek het met de borst te hebben gedaan, maar verder onrecht bleef Real bespaard. De Chileen Vidal joeg de bal over het doel, te overmoedig waarschijnlijk na zijn hoogwaardige eerdere treffer. De middenvelder had de bal snoeihard ingekopt na een hoekschop van Xabi Alonso (1-0). Dat was in die fase een riante beloning geweest voor Bayern, dat voordien in het laatste stadium geen openingen had kunnen forceren. Real legde zich er vooral, en logischerwijs, op toe om Robben op zijn rechterflank geen ruimte voor dribbels te bieden, en daarmee kwam er geen ritme in het Duitse spel. Voor het eerste gevaar in de wedstrijd had aan de andere kant zelfs Real gezorgd. Na een kopbal met een lastige hoge stuit van Benzema kon doelman Neuer de bal ternauwernood nog tegen de lat tikken.

Bepalende momenten Zo kunnen enkele momenten in topduels van dit kaliber bepalend zijn. Vóór de strafschop van Vidal was Robben toch twee keer enigszins losgekomen, erna prikte Bale al even in de eerste helft voor Real, dat kort na de hervatting met een mogelijk kostbaar doelpunt zijn loon kon opstrijken voor het tactisch verantwoorde spel. Na een strakke voorzet van Carvajal tikte Ronaldo de bal fijnzinnig binnen - zo slaat een topspeler toe op een avond van topvoetbal (1-1). Een nieuwe tik volgde snel voor Bayern, dat na een uur gedecimeerd verder moest. Martinez kon inrukken na twee overtredingen in kort tijdsbestek op Ronaldo. Met de ruimte wisten de tikkers van Real wel raad. Neuer weerstond Benzema en Ronaldo nog met reflexen, maar toen Ronaldo zich maar weer een keer verhief, nu na een voorzet van invaller Asensio (1-2). Dat een koptreffer van Sergio Ramos werd afgekeurd, hield de spanning er voor de return van volgende week nog enigszins in. Lees ook: Voetballen nadat je een aanslag hebt meegemaakt, hoe doe je dat?

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.