Real Madrid ook in Parijs te sterk voor PSG

In de eerste helft werd er niet gescoord in het Parc des Princes. Toen Cristiano Ronaldo de Madrilenen in de 52ste minuut met het hoofd op 0-1 zette, was het pleit zo goed als beslecht. Een kwartier later verdween de laatste hoop bij PSG: Marco Verratti kreeg zijn tweede gele kaart wegens protesteren.

Ondanks de numerieke minderheid deed de ploeg van coach Unai Emery in de 71ste minuut toch nog wat terug via Edinson Cavani: 1-1. Casemiro stelde tien minuten voor tijd de zege voor Real Madrid veilig met een van richting veranderd schot.

In de andere wedstrijd van de avond plaatste Liverpool zich zoals verwacht voor de kwartfinales. De Engelsen hadden het heenduel met Porto dermate ruim gewonnen (0-5) dat de return in eigen huis een formaliteit was: 0-0. trouw