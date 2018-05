Real Madrid krakend naar de finale

Voor de derde keer op rij plaatste Real Madrid zich gisteravond voor de finale van de Champions League, maar de normaalste zaak van de wereld was het zeker niet. De titelverdediger ontsnapte in het eigen stadion, zoals in de kwartfinale tegen Juventus ook al was gebeurd. Nu kon Bayern München het enige nog benodigde doelpunt niet maken (2-2).

Bepaald niet voor het eerst dit seizoen had Real Madrid zich kwetsbaar getoond in het eigen Bernabeu-stadion. Zo groot is de ploeg niet meer. Coach Zidane, die door blessures had moeten schuiven, had het nogal bont gemaakt en daarmee de samenhang niet bevorderd. Het creatieve talent Lucas Vazquez verscheen op de rechtsbackplaats. Een al te zelfverzekerde manoeuvre, overduidelijk met de gedachte dat Real met de bal aan de voet de gebeurtenissen op het veld zou kunnen bepalen.

Alles zal moeilijk zijn, voor dit plots krakende Real

O ffensieve accenten Maar zo ging het niet. Bayern München startte al sterk. Ook coach Heynckes, door meer blessures geplaagd, had offensieve accenten aangebracht. Hij moest wel, na de 1-2 nederlaag van een week eerder. Thiago en Tolisso, beiden dartel, waren op papier de controlerende middenvelders. Een voorzet van Müller vanaf de rechterkant leidde al vroeg de eerste treffer in. Sergio Ramos legde de bal met een onorthodoxe beweging voor Kimmich, die dankbaar profiteerde (0-1). De ongewone dwaling van Sergio Ramos, de vreemde positie voor Lucas Vazquez – het bleek illustratief voor het wankele Real Madrid, maar ook voor de wedstrijd als geheel. Dit was op het hoogste niveau geen avond waarop ook maar iemand iets in de hand had, de coaches ook niet. De eerste zetten van Heynckes pakten weliswaar goed uit, nog in het eerste kwartier gooiden zijn verdedigers aan de overzijde de poort open. In de zone van Kimmich mocht Marcelo zijn gang gaan en na diens afgemeten voorzet kon Benzema even ongehinderd inkoppen (1-1). Dat bleek deze keer allemaal te kunnen op dit niveau, op een avond waarop naar de normen van de top veel te veel misging, maar waarop ook daardoor de amusementswaarde beduidend hoger lag dan een week geleden in München.

Gniffelen Zidane kon al tevreden zijn met weer eens een doelpunt van zijn soms wat naar de achtergrond verdreven spits Benzema, en vroeg in de tweede helft kon hij nog luider gniffelen. In het beeld van de avond ging nu Bayern-doelman Ulreich in de fout door de bal niet weg te trappen, niet te stoppen ook. De bal rolde door en Benzema kon ’m in het lege doel tikken (2-1) – slapstick in de top. Daarmee was de rare wedstrijd nog niet gespeeld. Real had voor rust al gerammeld (Lewandowski had de bal op de voet van doelman Navas geschoten) en de 2-1 veranderde er weinig aan. James Rodriguez scoorde in tweede instantie tegen zijn oude club (2-2). Navas moest zich daarna uitstrekken, van de ene hoek naar de andere. Hij hield stand, bijna als enige uiteindelijk. Real Madrid staat weer in de finale, eind mei in Kiev, tegen waarschijnlijk Liverpool, heel misschien nog AS Roma. Alles zal moeilijk zijn, voor dit plots krakende Real.