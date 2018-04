Real Madrid komt met de schrik vrij

Na de eerste avond van de kwartfinales van de Champions League, die van dinsdag, bleek er nog meer opwinding en sensatie in het vat te zitten – in dat op zijn voorspelbaarheid vaak bekritiseerde toernooi. Nadat Barcelona was uitgeschakeld door AS Roma, ontvouwde zich gisteren een vergelijkbaar scenario, met nu Juventus als de Italiaanse bedwinger van het Spaanse Real Madrid.

De titelverdediger had vorige week in Turijn met 0-3 gewonnen en ontsnapte toch in Madrid pas in de slotminuut. Ronaldo bevrijdde Real met een strafschop (1-3).

Inhaalrace Onmiddellijk waren negentig minuten eerder de gedachten al teruggegaan naar de avond tevoren, waarop Barcelona ten onder was gegaan en het uitgeschakelde Manchester City met een vroeg doelpunt de hoop op nog een inhaalrace tegen Liverpool had aangewakkerd. Nu kopte spits Mandzukic de bal hard in na een voorzet van Khedira (0-1). Het blijkt voor de grootste profs toch moeilijk om met een voorsprong van drie doelpunten de vereiste instelling op te brengen Juventus-coach Allegri had met de ruime achterstand zijn beide spitsen opgesteld, Higuain en Mandzukic, en dat betaalde zich niet alleen met de openingstreffer uit. In het slotgedeelte van de eerste helft sloeg Mandzukic op vrijwel identieke wijze toe. Weer kopte hij de bal bij de verste paal in, nu na een voorzet van invaller Liechtsteiner (0-2). De Oostenrijker, die in de eerste wedstrijd als invaller al een cruciale rol had gespeeld, was al vroeg in de ploeg gekomen voor De Sciglio. Real-coach Zidane had vooraf defensief moeten wisselen. De geschorste aanvoerder Sergio Ramos was vervangen door Vallejo, een debutant op het hoogste Europese plan. De defensie oogde er uiteraard onzekerder door.