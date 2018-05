Real Madrid klopt Liverpool en wint voor de derde keer op rij de Champions League

Karim Benzema opende kort na rust de score, na een blunder van doelman Loris Karius van Liverpool. De Duitser gooide de bal tegen het uitgestoken been van de Franse spits aan. Sadio Mané trok de stand weer gelijk, maar invaller Gareth Bale zette Real met een prachtige omhaal in de 63e minuut opnieuw op voorsprong. In de slotfase liet Karius een schot van Bale door zijn vingers glippen, waardoor het 3-1 werd.

Lees verder na de advertentie

Bij Liverpool stonden Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis. Zij zagen hun ploeggenoot Mohamed Salah al na een half uur geblesseerd uitvallen.

Zidane Zinedine Zidane heeft zich bij een select gezelschap gevoegd. Alleen Carlo Ancelotti en Bob Paisley wonnen het belangrijkste toernooi voor Europese clubs ook drie keer als trainer. De Italiaan Ancelotti deed dat in 2003 en 2007 met AC Milan en in 2014 met Real Madrid. Hij veroverde de belangrijkste clubbeker in Europa ook twee keer als speler, in 1989 en 1990 met AC Milan toen het toernooi nog Europa Cup I heette. De Engelse trainer Paisley leidde Liverpool in 1977, 1978 en 1981 drie keer naar de winst van de Europa Cup I. Zidane begon in januari 2016 bij Real Madrid, als opvolger van de ontslagen Rafael Benitez Zidane begon in januari 2016 bij Real Madrid, als opvolger van de ontslagen Rafael Benitez. De 45-jarige Fransman leidde de club in 2,5 naar drie eindzeges in de Champions League.

Topscoorder Cristiano Ronaldo mag zich voor de zevende keer topscorer van de Champions League noemen. De Portugese aanvaller maakte dit seizoen vijftien doelpunten voor Real Madrid. Ronaldo wordt op de topschutterslijst gevolgd door de drie aanvallers van Liverpool, de tegenstander van zaterdag in de gewonnen finale (3-1). Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané maakten allemaal tien goals. Ronaldo werd in het seizoen 2007-2008 voor het eerst topscorer in de Champions League. Hij maakte toen acht doelpunten voor Manchester United. In 2013 (twaalf doelpunten), 2014 (zeventien), 2015 (tien), 2016 (zestien) en 2017 (twaalf) was hij ook de meest trefzekere speler. Ronaldo moest die titel in 2015 wel delen met Neymar en Lionel Messi. Met een totaal van 120 doelpunten mag de 33-jarige Portugees zich ook de topscorer aller tijden van de Champions League noemen. Messi volgt met honderd treffers.