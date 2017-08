Reacties Charlottesville: 'Mr President: Dit waren rechtsextremisten en dit was binnenlands terrorisme'

Trump gaf al snel een persconferentie waarin hij zei dat de 'haat en de verdeeldheid nu meteen moeten stoppen'. 'We veroordelen ten zeerste de tentoongestelde haat, intolerantie en het geweld aan meerdere zijden.' Na zijn toespraak negeerde hij vragen van journalisten die hem vroegen of hij steun van de 'witte nationalisten' wil en of hij de aanrijding in Charlottesville bestempelt als terrorisme.

Politieke tegenstanders van de president, maar ook politici uit zijn eigen partij reageerden ontzet dat Trump zich niet expliciet uitsprak tegen de gewelddadige demonstranten, voornamelijk rechtsextremisten. De Republikeinse senator Cory Gardner zei op Twitter: 'Meneer de president. We moeten het kwaad bij de naam noemen. Dit waren rechtsextremisten en dit was binnenlands terrorisme.' Ook senator Marco Rubio was uitgesproken: 'Er is niets vaderlandslievends aan nazi's, de KKK of witte racisten. Zij zijn het tegenovergestelde van wat Amerika wil zijn.'

Zelfs fervent Trump-aanhanger Chris Christie, gouverneur van New Jersey, leek zich tegen Trump uit te spreken: 'We verwerpen racisme en het geweld van witte nationalisten zoals degene die zich misdragen in Charlottesville. Iedere leider moet dit benoemen.' De voormalige vicepresident Joe Biden, Democraat, vatte zijn reactie op Trump uitspraak over 'meerdere zijden' kort samen: 'Er is maar één zijde.'

Journalisten die het Witte Huis om uitleg vroegen van Trumps uitspraken kregen de verklaring dat er zaterdag 'geweld was tussen demonstranten en tegendemonstranten'. Trump zei in zijn toesprak ook dat het geweld in de Verenigde Staten al lang plaatsvindt: 'Niet Donald Trump. Niet Barack Obama.' Hij legde niet uit wat hij daarmee bedoelde. Wel prees hij de kracht van de Amerikaanse economie.



Op de neonazi-website Daily Stormer kreeg de persconferentie van Trump positieve reacties: 'Trumps opmerkingen waren goed. Hij viel ons niet aan. Hij zei alleen dat het land moet samenkomen. Niets tegen ons gericht... Helemaal geen veroordeling.'

Eerder had de burgemeester van Charlottesville al gezegd dat hij het walgelijk vond dat de rechtsextremisten in zijn stad wilden demonstreren en Michael Signer gaf Trump de schuld van het aanwakkeren van racisme. 'Ik draai niet om de hete brij heen. Ik geef de schuld van wat je op dit moment in Amerika ziet grotendeels bij het Witte Huis en de medewerkers van de president.'

