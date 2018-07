Ravage in Laos na het instorten van een stuwdam

Honderden mensen zijn vermist na het instorten van een stuwdam in het zuiden van Laos. Tot nu toe zijn er enkele doden geregistreerd, maar dat aantal kan nog oplopen. Bovendien bestaat er de vrees dat ook andere dammen kunnen bezwijken onder nog meer regen.

De dam, onderdeel van de waterkrachtcentrale Xe-Pian Xe-Namnoy begaf het maandagochtend vroeg, na langdurige zware regenval. Vijf miljard kubieke meter water spoelde huizen weg en dorpen liepen helemaal onder. Volgens officiële cijfers zijn 6600 mensen dakloos door de overstromingen.

De situatie rond de dam is nog onduidelijk. Volgens sommige berichten heeft die het helemaal begeven, volgens andere is de dam slechts overstroomd. Bovendien gaat het slechts om een onderdeel van het waterkrachtproject, dat nog meer dammen telt. Voor de komende tijd is er meer regen en harde wind voorspeld, waardoor ook andere dammen kunnen bezwijken.

De centrale van Xe-Pian Xe-Namnoy is aangelegd door Zuid-Koreaanse bedrijven en de stroom gaat voor 90 procent naar Thailand. De Zuid-Koreaanse bedrijven sturen nu ook hulp. Het project, dat bijna een miljard euro heeft gekost, zal pas in 2019 helemaal klaar zijn. Dan moet het Laos vele miljarden per jaar gaan opleveren aan belastingen, royalties en andere inkomsten.

De regering in Vientiane stuurt reddingswerkers naar de afgelegen regio bij de grens met Vietnam en Cambodja, die nu officieel tot rampgebied is verklaard. Mensen zitten op daken om te ontsnappen aan het water en velen zijn al gered met boten en helikopters. Veel hulp is nog onderweg, er is grote behoefte aan drinkwater, voedsel, kleding en medicijnen.

Gebreken

Voor de aanleg zijn acht dorpen verplaatst, met in totaal 2000 inwoners. In het hele gebied wonen circa 10.000 mensen, de meesten behoren tot etnische minderheden.

In september vorig jaar barstte een stuwdam in het noordoosten van Laos­­. Daarbij vielen voor zover bekend geen slachtoffers. Ook toen was zware regenval een van de oorzaken, maar sommige deskundigen wezen op gebreken in de constructie. Het parlement in Vientiane stelde toen vragen over de veiligheid van andere projecten en de regering beloofde die goed in de gaten te houden.

Volgens de Amerikaanse organisatie International Rivers, die zich inzet voor de bescherming van rivieren en de mensen die leven langs de oevers, deugen de ontwerpen vaak niet. ‘Onvoorspelbaar en extreem weer komt steeds vaker voor in Laos en de hele regio, door de klimaatverandering’, meldt International Rivers via persbureau Reuters. Ook de waarschuwingssystemen laten volgens de actiegroep te wensen over.