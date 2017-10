Raqqa staat op vallen, maar daar is nog een hevige strijd voor nodig

Na vijf maanden van strijd is de Syrische stad Raqqa vrijwel heroverd op IS. De Syrische Democratische Troepen (SDF), waarin Koerden en Arabieren met Amerikaanse steun tegen IS vechten, voorspellen echter nog een hevige strijd omdat zo’n 250 buitenlandse, geharde strijders zijn achtergebleven. Die zullen zich doodvechten, zoals eerder in de eindfase bij de herovering van hun Iraakse hoofdstad Mosul. Volgens Franse veiligheidsbronnen bevinden zich onder hen ook daders van de aanslag in Parijs van november 2015.

Arabische stamhoofden hadden met IS afspraken gemaakt over de aftocht van bijna driehonderd strijders, bedoeld om de levens te redden van de burgers die zij als menselijk schild vasthielden. De regeling voor een aftocht gold echter niet voor buitenlanders. Als onderdeel van de deal verlieten zondag ook zo’n drieduizend burgers de stad. Met de burgers uit de weg kunnen zwaardere bombardementen worden ingezet en kan de stad, die al grotendeels in puin ligt, sneller heroverd worden.

Menselijk schild

Lokale strijders en in totaal zo’n vierhonderd burgers, onder wie familie van die strijders, zijn na screening met bussen vervoerd naar Deir Ezzor, het enig overgebleven IS-bolwerk in Syrië. De burgers gaan mee als menselijk schild om te voorkomen dat de bussen onderweg beschoten worden. Sommige Syrische waarnemers melden dat toch enkele buitenlandse strijders zich bij de groep wisten te voegen, wat tegen de afspraken is. De Amerikanen hanteren voor Raqqa het beleid dat lokale strijders die zich overgeven gespaard blijven; de buitenlandse jihadisten mogen de stad niet levend verlaten.

Het afvoeren van strijders is een oplossing die in Syrië vaker is gebruikt, ook bij andere strijdgroepen, maar onomstreden is die niet. Toen in augustus een vergelijkbaar aantal IS-strijders met hun families uit Libanon richting Deir Ezzor werd vervoerd, gingen de Amerikanen niet akkoord. Ze hielden het konvooi dagenlang op en bombardeerden iedereen die te hulp probeerde te schieten. De Amerikanen zeggen dan ook niet bij deze jongste afspraken betrokken te zijn; die zouden helemaal het werk zijn van de stamhoofden en de toch nauw met de VS samenwerkende SDF.

De regio van Deir Ezzor, een gebied waarin IS zich nu probeert te nestelen, grenst aan Irak. Het Syrische leger heroverde zaterdag echter Mayadeen, dat tussen Deir Ezzor en de grens ligt, en over de grens in Irak is ook een operatie op komst om deze opzet van IS te dwarsbomen.

