Rapport: Michael P. kreeg te veel vrijheden door lange reeks fouten

Dat is de vernietigende conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een donderdag gepubliceerd rapport. Tijdens P.’s resocialisatietraject in een instelling in Den Dolder doodde hij de 25-jarige studente Anne Faber. Eerder was hij veroordeeld voor het bruut verkrachten van twee minderjarige meisjes.

Lees verder na de advertentie

“In de vier jaar dat Michael P. forensische zorg ontving, zijn de Dienst Justitiële Inrichtingen en de forensische instelling in Den Dolder niet nagegaan welke risico’s van hem uitgingen en hoe groot de kans was dat hij opnieuw een ernstig delict zou plegen”, aldus de OVV in het rapport.

‘Geen vrijheid bij hoog recidiverisico’ Het onderzoek schetst een beeld van een sector ‘waarin de nadruk ligt op zorg voor de patiënt en veel minder op de taak om de samenleving te beschermen tegen de risico’s van terugkerende delinquenten’. De OVV pleit ervoor het wettelijk mogelijk te maken dat verschillende partijen - zoals gemeenten en behandelklinieken - meer informatie kunnen uitwisselen dan nu mogelijk is. De onderzoeksraad noemt het begrijpelijk dat ook veroordeelden recht hebben op privacy, maar die mag de publieke veiligheid niet in de weg staan. Ook moet er een beter systeem komen voor risicotaxatie, zodat onder meer duidelijk wordt dat gestraften met een hoog risico op recidive minder vrijheden krijgen.

‘Pijnlijk beeld’ De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd concluderen in een gezamenlijk rapport dat bij de overplaatsen van P. naar de kliniek in Den Dolder de risico's voor de samenleving niet goed zijn ingeschat. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) beaamt de conclusies van de twee rapporten. Hij neemt alle aanbevolen maatregelen over. De rapporten schetsen een ‘pijnlijk beeld’, stelt Dekker, die schrijft ‘diep geraakt’’’ te zijn. De familie van Anne Faber noemt het ‘onthutsend’ dat P. vrijheden kreeg zonder dat zijn behandelaars zijn zedenverleden kenden. Dekker heeft hen in een persoonlijk gesprek excuses aangeboden, een gebaar dat de familie zegt te waarderen. Ook Fivoor, de kliniek in Den Dolder, trekt zich de kritiek aan. De medewerkers gaan de bestaande procedures nauwgezetter volgen en bovendien actiever informeren naar een forensisch patiënt die binnenkomt, in plaats van alleen uit te gaan van de informatie die met de veroordeelde meekomt.

Lees ook:

28 jaar cel en tbs voor Michael P. in zaak-Anne Faber Michael P. werd vorig jaar door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. De 28-jarige P. hoorde het vonnis ogenschijnlijk onbewogen aan.