Ranomi Kromowidjojo neemt drie gouden plakken mee naar huis

Ranomi Kromowidjojo was afgelopen week op de WK kortebaan in het Chinese Hangzhou niet te stuiten. De 28-jarige zwemster stapt maandag het vliegtuig in met maar liefst zeven medailles in haar koffer. Op alle afstanden waarop ze individueel in actie kwam, werd ze wereldkampioen. Naast het goud op de 100 vrij en 50 vlinder, veroverde ze gisteren ook nog met groot overmacht de wereldtitel op de 50 vrij. Kromowidjojo won het goud in 23.19 seconden. Femke Heemskerk won zilver in 23.67, een evenaring van haar persoonlijke record.

Lees verder na de advertentie

De Nederlandse ploeg verzamelde een veelvoud aan zilveren en bronzen es­ta­fet­te­me­dail­les

Daarmee is deze editie van de mondiale titelstrijd in het niet-olympische 25-meterbad de meest succesvolle tot nu toe voor Kromowidjojo. Samen met Heemskerk was ze niet alleen de meest ervaren, maar ook een van de meest gedecoreerde zwemsters van de WK in China.

Heemskerk pakte zondag zilver op de 50 vrij achter Kromowidjojo, en ze veroverde opnieuw een medaille op de 4x50 vrij, één van de vele estafettenummers. Daarmee kwam het medailletotaal van Heemskerk in totaal op acht. Ze won zes keer zilver en twee keer brons. De Hongaarse alleskunner Katinka Hosszú was de meest succesvolle zwemster op de WK. Zij won vier keer goud en één keer brons.

Circusnummers De Nederlandse ploeg verzamelde een veelvoud aan estafettemedailles, maar er zat dit keer geen gouden estafetteplak bij. Op de vorige WK in het Canadese Windsor in 2014 was er nog drie keer goud voor Nederland. Nu wonnen de Amerikanen bijna alle estafettes. De laatste jaren is het zwemprogramma van de WK kortebaan groter geworden door de toevoeging van extra estafettes. Er zitten nu ook een hoop gemengde estafettes bij, die voormalig bondscoach Jacco Verhaeren een aantal jaar geleden nog ‘circusnummers’ noemde. Circusnummer of niet, veel landen zetten er toch op in, waardoor de tegenstand ook steeds groter wordt. Toch ontbraken er ook een hoop topzwemmers in China. Ranomi Kromowidjojo is bijna niet te kloppen op de kortebaan, omdat ze uitblinkt op de start en de keerpunten Van tevoren ging het vooral over welke concurrenten van Kromowidjojo er niet waren. Maar ook als bijvoorbeeld de Zweedse superster Sarah Sjöström er wel was geweest, had Kromowidjojo hoge ogen gegooid. Zij zwom drie keer een kampioenschapsrecord. Haar tijden waren ook voor Sjöström moeilijk te kloppen geweest. Kromowidjojo is bijna niet te kloppen op de kortebaan omdat ze uitblinkt op de start en de keerpunten. Die kwaliteit kan ze extra uitbuiten in een 25-meterbad.

Oogkleppen Vanaf nu gaat de knop weer om naar de langebaan. In de zomer van 2019 zijn de WK in Gwangju. Daar wil Kromowidjojo laten zien dat ze nog steeds mee kan met de wereldtop in het olympische 50-meterbad. 2018 was voor de Nederlandse zwemploeg een tussenjaar waarin volop werd ingezet op de races in het World Cup-circuit. Kromowidjojo en Heemskerk veroverden een veelvoud aan medailles op de wereldbekerwedstrijden. Ze vlogen de wereld over om veel te racen en van zwemmen te genieten. Met 585 dagen te gaan tot de Olympische Spelen in Tokio worden langzaam de puntjes op de ‘i’ gezet, en gaan de oogkleppen weer voorzichtig op.

Lees ook: