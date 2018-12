Ranomi Kromowidjojo na wereldtitel: ‘Ik kan nog steeds zwemmen’

De 28-jarige zwemster won op de WK kortebaan in het Chinese Hangzhou met een tijd van 51,14 goud op die afstand. Femke Heemskerk won zilver in 51,60. Brons was voor de Amerikaanse Mallory Comerford in 51,63.

Door het ontbreken van een aantal wereldtoppers, zoals de Zweedse zwemvedette Sarah Sjöström, was het vooraf duidelijk dat de strijd om de wereldtitel waarschijnlijk zou gaan tussen Kromowidjojo en Heemskerk. Kromowidjojo profiteerde van een sterke start, waardoor ze meteen op een voorsprong kwam. Heemskerk kwam in de laatste meters nog dichtbij, maar kon niet aan haar trainingsgenoot tippen.

Het goud op de 100 vrij was Kromowidjojo’s tiende wereldtitel op de korte baan

Kromowidjojo had niet veel tijd om haar wereldtitel te vieren, want ze moest meteen door voor de halve finale op de 50 vlinder. Daarin plaatste ze zich met 24,84 als snelste voor de eindstrijd. Ze had nog wel tijd voor een korte analyse voor de camera van de NOS. Daar kreeg ze de vraag wat het betekende om na acht jaar weer op de hoogste trede van het podium te staan? Kromowidjojo, droogjes: “Dat ik nog steeds kan zwemmen”.

Motivatieproblemen Kromowidjojo en Heemskerk horen met 28 en 31 jaar bij de oudste deelneemsters aan de WK kortebaan. In de voorbereiding op de Olympische Spelen van Rio in 2016 kampten de zwemsters met verschillende problemen. Er waren coachwissels en motivatieproblemen. Heemskerk vertrok een jaar voor de Spelen naar Frankrijk voor een avontuur met de genadeloze trainer Philippe Lucas. Heemskerk raakte overtraind en keerde na Rio terug naar Marcel Wouda in Eindhoven om te herstellen en het geluk in het water terug te zoeken. Ze had zich voorgenomen om dit jaar te stoppen, maar besefte na de EK in Glasgow dat zwemmen haar weer gelukkig maakte. Toen werd Tokio (Olympische Spelen 2020) toch in de agenda gezet. Ook Kromowidjojo vond het plezier terug. Zij besloot al eerder door te gaan tot 2020. Samen met Heemskerk veroverde ze dit najaar een veelvoud aan medailles op de World-Cupwedstrijden in het niet-olympische 25-meterbad. Het was stuivertje wisselen met de snelste zwemster van de afgelopen tijd, Sjöström, die de mondiale titelstrijd in China oversloeg.

Estafettenummers Het goud op de 100 vrij was Kromowidjojo’s tiende wereldtitel op de korte baan. Ze kan haar kerstboom dit jaar volhangen met alle kleuren medailles, want ze won deze week ook al driemaal zilver en één keer brons op verschillende estafettes. Door de wildgroei aan estafettenummers, met gemixte teams, valt er veel te halen voor de Nederlandse zwemploeg. Heemskerk had succes in dezelfde estafettes. Naast zilver op de 100 vrij won ze individueel ook brons op haar favoriete nummer, de 200 vrij.

