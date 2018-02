Randstad groeit sterk en beloont de aandeelhouder

Een bedrijf dat de ene na de andere overname doet, kan er niet op rekenen dat de aandeelhouder dat toejuicht. Immers: wat opgaat aan kosten voor het kopen en eventueel reorganiseren van zo’n overnameprooi, wordt niet uitgekeerd aan de aandeelhouder als dividend.

Met Monster, de Amerikaanse branchegenoot die Randstad in 2016 inlijfde, gaat het niet goed

Tijd voor een goedmakertje voor de aandeelhouders, moet uitzendconcern Randstad gedacht hebben, nadat het in 2016 niet alleen het Amerikaanse Monster (in Nederland bekend van vacaturewebsite Monsterboard) kocht voor 387 miljoen euro, maar ook overnames deed in Zweden, Japan, Frankrijk, Italië en Nederland. Het uitzendconcern gaat aandeelhouders bovenop de reguliere winstuitkering een speciaal, eenmalig, dividend uitkeren van 69 cent per aandeel, zo maakte het vanochtend bekend bij de publicatie van de jaar- en kwartaalcijfers. Een record, volgens het concern.



“Het lag in de verwachting dat Randstad dit ging doen om beleggers tevreden te houden”, zegt Corné van Zeijl, beursanalist bij Actiam. “Daar is ook ruimte voor, want de kasstroom is uitstekend en de schulden zijn sterk gedaald.”

In het laatste kwartaal van 2017 maakte Randstad op een omzet van bijna 6 miljard euro een winst van 197,9 miljoen euro. Dat is maar liefst 30 procent meer winst dan in dezelfde periode in 2016.

Meer uitzendkrachten Dat de resultaten er zo goed uitzien, heeft alles te maken met het opbloeien van de economie. Zijn de eerste groene blaadjes zichtbaar, dan profiteert immers het uitzendbureau. In de eerste fase van economische groei hebben werkgevers weer extra mensen nodig, maar vinden ze het nog wat risicovol om contracten uit te delen. Dus wordt het uitzendbureau vaker ingeschakeld. Daar plukt Randstad de vruchten van. Het wereldwijde uitzendconcern zag de omzet vorig jaar stijgen in landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje en België. In het laatste kwartaal van 2017 groeide de omzet in Italië zelfs met 26 procent. In de Verenigde Staten en ook in Nederland ligt de omzetgroei een stuk lager, met respectievelijk 0 en 3 procent. “Het mooiste herstel ligt in Nederland al achter ons”, zegt Van Zeijl. In Nederland draait de economie nu al enige tijd goed, zodat de werkgever zich vrij voelt om werknemers een vaste baan aan te bieden. Het uitzendbureau laat hij vaker links liggen. Dit effect is in de VS nog sterker, zegt Van Zeijl. “De VS lopen nog verder voor in de economische cyclus en daar verdient Randstad dan ook bijna niets.”