Rammelen over een herstelweg van kasseien

Hij ligt op een haast vergeten strook. Tweemaal per dag, de boer op z'n trekker, hobbelend heen en weer. Soms de plattelandsdokter, rammelend in zijn deux-chevaux. Dat is het wel. Een eeuw lang. En natuurlijk die fietsers, ieder jaar weer, een zondag in april, dokkerend door Franse weilanden.

Die fietsers bleken z'n redding. Hij was het, die die ene aprilkoers karakter gaf. Hij mocht blijven.

Een clubje enthousiastelingen verzorgt hem. Al tientallen jaren komen ze langs. Borsteltjes mee. Ligt hij niet te goed? Niet te slecht?