Raketregen tussen Gaza en Israël is een terugslag voor bemiddelingspoging

Daarbij vielen aan Palestijnse kant drie doden. In Israël raakten elf mensen gewond. Twee van hen zouden Thaise landarbeiders zijn. Hamas, dat de Gazastrook bestuurt, liet gisteren weten de aanvallen te staken als het Israëlische leger dat ook doet.

Volgens de Israëlische legerradio kwam een langeafstandsraket die gisteren vanuit Gaza is afgeschoten neer in onbewoond gebied bij Beersheba, de veertig kilometer verderop gelegen grootste stad in het zuiden van Israël. Verder bleef het rustig.

De Israëlische premier Netanyahu overlegde met zijn veiligheidskabinet over de nieuwste opvlamming van geweld van de afgelopen dagen. Daarbij werden vanuit Gaza 180 raketten op Israël afgevuurd en voerde Israël ongeveer 150 luchtaanvallen uit op Hamas-doelen, zo meldde het Israëlische leger.

De ge­weldse­s­ca­la­tie betekent een terugslag voor de be­mid­de­lings­po­ging van Egypte en de Verenigde Naties

Verwoestende gevolgen De geweldsescalatie betekent een terugslag voor de bemiddelingspoging van Egypte en de Verenigde Naties. Die hopen op een definitief bestand tussen Israël en Hamas, na een uitermate gewelddadig voorjaar. Palestijnen demonstreerden toen massaal langs de grens tegen de afsluiting van de Gazastrook. Israëlische militairen doodden toen naar schatting 163 Palestijnse demonstranten. Een Palestijnse sluipschutter schoot een Israëlische militair dood. Sinds 2007, toen Hamas aan de macht kwam in Gaza, zijn er drie oorlogen geweest tussen Hamas en Israël. Toch lijken beide partijen nu te streven naar een permanent bestand onder Egyptische bemiddeling. Voor zo’n akkoord eist Hamas beëindiging van de blokkade van Gaza, die de economie van het gebied (iets groter dan Vlieland) heeft geruïneerd. Israël eist op zijn beurt dat alle protesten aan de grens stoppen, en wil teruggave van de stoffelijke overschotten van twee dode militairen en vrijlating van twee Israëlische burgers die door Hamas worden vastgehouden. Nickolay Mladenov, de speciale VN-gezant die betrokken is bij de Egyptische bemiddeling, liet gisteren weten ‘diep verontrust’ te zijn door de ‘meerdere raketten die op gemeenschappen in het zuiden van Israël zijn afgevuurd’. Hij waarschuwde voor ‘verwoestende gevolgen voor iedereen’ als er een nieuwe spiraal van geweld zou ontstaan.

