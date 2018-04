Raketaanval in Syrië zet relatie tussen Iran en westerse coalitie op scherp

Geen officieel dodental en niemand die de raketten afgeschoten zegt te hebben. De feiten rond de aanvallen die zondagavond laat in Syrië plaatsvonden, zijn onduidelijk. Zeker is dat het Syrische regeringsleger en zijn medestanders flink onder vuur zijn genomen, net op het moment dat Damascus de rebellen de laatste slag dacht toe te brengen.

Bij de aanval werden onder meer bases bij de steden Hama en Aleppo getroffen. Volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten in Londen kwamen 26 strijders om het leven. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ongeveer zestig gewonden zouden zijn.

De officiële Syrische media, die onder controle staan van de regering van president Assad, melden achttien dode Iraniërs. Teheran steunt, net als Rusland, Assad met militairen. Zij werken ook samen met strijders van Hezbollah en andere vooral sjiitische groeperingen. Die combinatie staat tegenover een losse coalitie van soennitische rebellen en Koerden, die steun krijgt van de Verenigde Staten en andere westerste landen.

Iran heeft direct woedend gereageerd op de raketaanvallen, ook al ontkent het dat daarbij landgenoten zijn omgekomen. Ayatollah Khamenei zei dat de vijanden van Iran niet langer zomaar kunnen wegkomen met dergelijke aanvallen. “Ze weten dat als ze een militair conflict beginnen met Iran, ze meerdere malen getroffen zullen worden.”

De Syrische staatskrant Tishrin stelt op basis van ‘bronnen op de grond’ dat de aanval is uitgevoerd vanaf een Brits-Amerikaanse basis in buurland Jordanië. Maar de Amerikanen maken het meestal bekend als ze een aanval in Syrië hebben uitgevoerd. De VS bombardeerden eerder deze maand doelen in Syrië als represaille voor chemische aanvallen.

Voormalig hoofd van de Israëlische militaire inlichtingendienst Amos Yadlin zei tegen persbureau Reuters dat zijn land waarschijnlijk achter de raketaanvallen zit. Ook hij beklemtoont dat Israël nooit zal toestaan dat aartsvijand Iran een machtspositie opbouwt in Syrië. Eerder deze maand viel Israël al een Syrische luchtmachtbasis aan bij Homs. Daarbij kwamen zeven Iraniërs om.

Wie de raketten heeft afgeschoten is niet bekend, maar Israël lijkt de meest waarschijnlijke kandidaat. Minister van inlichtingen Israel Katz zei dat zijn land eerder al ‘ondubbelzinnig duidelijk’ heeft gemaakt dat het ‘geen Iraans front in Syrië’ zal dulden.

Netanyahu: Iran liegt over kernwapens

Iran liegt over de ontwikkeling van kernwapens. Dat stelde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vanavond in een tv-toespraak, die werd begeleid door een videopresentatie. De Israëlische geheime dienst zou stapels bewijsmateriaal in handen hebben.

Iran sloot in 2015 een akkoord met de VS, Rusland, China, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Europese Unie. Daarin beloofde Teheran het militaire kernprogramma op te geven, in ruil voor vermindering van de westerse sancties.

Volgens Netanyahu heeft Iran destijds alle informatie over zijn kernwapens verborgen en later overgebracht naar een geheime locatie. Sindsdien zou het zijn doorgegaan met de ontwikkeling. Bovendien zou Teheran werken aan raketten met een groter bereik.

De toespraak van de Israëlische premier komt niet op een willekeurig moment. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt zich terug te trekken uit het nucleaire akkoord met Iran. Israël zou dat zeer toejuichen.