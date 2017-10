Rajoy dreigt Catalonië met curatele

De sluw laverende Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont liet de gehele natie, na zijn ambigue parlementstoespraak, in opperste verwarring achter. Op sociale media circuleerden foto’s van uitgelaten separatisten op het moment dat Puigdemont aangaf dat ‘het mandaat’ er is voor de onafhankelijkheid. Maar even later kijken diezelfde separatisten verbijsterd, als zij hebben gehoord dat de ‘onafhankelijkheidsverklaring’ van zo-even direct weer is opschort.

In Spanje werd duidelijk dat het conflict nu juist nog veel hoger kan oplopen

Naderend einde Terwijl veel buitenlandse analisten de verklaring van Puigdemont uitlegden als een naderend einde van de crisis, werd het in Spanje vandaag duidelijk dat het conflict nu juist nog hoger kan oplopen. Rajoy kondigde na een speciaal bijeengeroepen ministerraad aan dat Puigdemont nu formeel wordt gevraagd uiteen te zetten wat hij nou eigenlijk heeft gezegd en of hij bereid is zich aan de wet te houden. Met Rajoy’s formele verzoek aan Puigdemont zet Madrid een eerste stap om de relatieve autonomie van Catalonië over te nemen en de regio tijdelijk onder landsbestuur te brengen. Mits de separatisten nu niet onomwonden bakzeil halen. Deze maatregel, bekend als grondwetsartikel 155, is nooit eerder ingezet. Het wetsartikel is omstreden omdat Spanje in de loop der tijd juist met vergaande autonomie voor Spaanse regio’s heeft gepoogd de eenheid veilig te stellen.

Verwarring Rajoy zinspeelt echter al langer op inzet van ‘155’. In zijn korte reactie op de verklaring van Puigdemont noemde hij het wetsartikel luid en duidelijk, wat voor veel Spaanse media een teken is dat de landsovername echt nabij is. Puigdemont heeft met zijn toespraak ‘verwarring veroorzaakt’, er moet nu duidelijkheid komen voor de Catalanen, zei de premier. Ook werd duidelijk dat Rajoy het zoveelste aanbod voor een dialoog van de Catalaanse regiopresident deed niet serieus neemt. Madrid vindt dat Catalonië eerst maar weer het Spaanse recht en de grondwet moet respecteren voordat er gepraat kan worden. Het onafhankelijkheidsreferendum en Puigdemont’s verklaring gaan daar volgens Madrid lijnrecht tegen in. Rajoy kreeg dinsdag steun voor de inzet van ‘155’ van de lang weifelende sociaaldemocraten van de PSOE. De grootste oppositiepartij gaat akkoord maar wil in ruil praten over grondwetswijzigingen. Leider Pedro Sánchez wil een federaal Spanje om af te zijn van regionale twisten. Maar hij heeft niet zijn hele partij mee, laat staan de rest van het parlement.