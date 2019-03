Rai: maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in de bebouwde kom

In 2017 kwam ruim een kwart van de doden in het verkeer om door een ongeval op een 50 km-weg binnen de bebouwde kom. Voorzitter Steven van Eijck van de branchevereniging van auto- en fietsindustrie roept vanavond tijdens het jaarlijkse Rai Mobiliteitsdiner in Den Haag gemeenten op meer werk te maken van 30 km-zones. Uit onderzoek naar de invoering daarvan blijkt volgens hem dat daardoor veel minder doden zijn gevallen.

Niettemin neemt het aantal (zwaar)gewonden binnen de bebouwde kom juist toe. Bovendien is de maatschappelijke schade van verkeersongevallen groot, zo’n 14 miljard euro per jaar. Van Eijck: “Als de snelheid van vijftig naar dertig gaat, neemt de remweg enorm af. Van 19 naar zeven meter op een droge weg. Dat kan het verschil tussen leven en dood betekenen.”

Speed-pedelec Het is drukker geworden in het verkeer, zegt hij. Zowel op de weg als op het fietspad. Er zijn ook nieuwe typen voertuigen bijgekomen zoals de speed-pedelec, de snelle elektrische fiets. “Allemaal ontwikkelingen die we moeten omarmen, maar die ook hun keerzijde hebben. We zijn wel de vertegenwoordiger van de mobiliteitsindustrie, maar niet van de verkeersslachtoffers.” Hij bepleit maatregelen die ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk niet harder dan dertig kilometer per uur wordt gereden: goede inrichting en handhaving door de politie. We begrijpen dat niet iedere automobilist hier op zit te wachten, voegt een woordvoerder van de Rai daaraan toe. “Maar we willen naar nul verkeersslachtoffers in 2050. Dat vergt, net als met het klimaat, maatregelen die op de korte termijn niet door iedereen met gejuich zullen worden ontvangen.” Om de doorstroming in de stad niet te belemmeren moet op belangrijke ontsluitingswegen de maximumsnelheid vijftig of zelfs zeventig blijven. Op die wegen moeten er voor fietsers en scooters gescheiden rijbanen of fietspaden komen.

Landelijke norm Minister Cora van Nieuwenhuizen laat in een reactie weten niet onsympathiek tegenover het idee te staan, maar ze is er geen voorstander van om de norm landelijk in te voeren. Het is aan de gemeenten zelf, vindt ze, om te bepalen op welke wegen binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid dertig kilometer per uur wordt. Het zou goed zijn als de bewijslast wordt omgedraaid, als een gemeente zou moeten beargumenteren waarom de maxi­mum­snel­heid vijftig zou moeten zijn Peter van der Knaap, directeur van SWOV De minister heeft gelijk dat gemeenten nu al werk maken van die dertig kilometerzones, zegt Peter van der Knaap, directeur van SWOV, het Instituut Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. “Maar het gaat nog heel traag. Het Rijk zou hierin een voortrekkersrol kunnen spelen. Het zou goed zijn als de bewijslast wordt omgedraaid, als een gemeente zou moeten beargumenteren waarom de maximumsnelheid vijftig zou moeten zijn. Bovendien is een landelijke norm beter voor de voorspelbaarheid in het verkeer.” Sinds de jaren negentig is er in Nederland een behoorlijke inhaalslag geweest, maar veel dertig kilometerwegen zijn niet adequaat ingericht. “Waardoor de feitelijke snelheid toch weer een stuk hoger is dan die dertig”, zegt Van der Knaap. “Wij zien daardoor toch dertig à veertig doden per jaar.” Daardoor is het van belang dat een dertig kilometerweg geloofwaardig wordt ingericht en niet uitnodigt tot harder rijden. En zorg voor goede handhaving. “Wat nog niet zo eenvoudig is. In Amsterdam kwam elke scooter eens in de twee jaar een snelheidscontrole tegen. Toch heeft dat niet geholpen.” Het SWOV bepleit al veel langer de dertig kilometernorm en is blij met het gewicht dat de Rai nu in de schaal gooit. Van de Knaap ondersteunt het idee van Van Eijck om op rondwegen en doorgaande verbindingen vijftig of zeventig aan te houden. “Als je acht kilometer door stedelijk gebied moet rijden en je mag nergens harder dan dertig, vergt dat wel veel van de automobilist.”

