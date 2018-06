Rafael Nadal wint voor de elfde keer Roland Garros, een ongekende prestatie

Rafael Nadal duldt nog altijd geen indringers op Roland Garros. Een week na zijn 32ste verjaardag won de Spanjaard ook zijn elfde finale op het Franse grandslamtoernooi. Een ongekende prestatie van Nadal, die ook tegen Dominic Thiem zijn suprematie op gravel toonde. De Oostenrijker, gezien als een gevaarlijke klant, werd in drie sets met beide benen op het rode tapijt van Nadals privédomein gezet: 6-4, 6-3, 6-2.

Thiem leek de aangewezen persoon om een serieuze aanval te doen op Nadals hegemonie. Hij had dit jaar als enige Nadal op gravel verslagen, maar gisteren restte hem de rol van figurant. Vaak keek Thiem met een wanhopige blik naar zijn coach Gunther Bresnik. Wat hij ook probeerde, Nadal kwam met een passend antwoord. Zelfs aan het net, toch niet Nadals favoriete omgeving, was de Spanjaard beter.

Game set match

Cruciaal was de negende game van de eerste set. Na vier onnodige fouten van Thiem pakte Nadal de game en later de set. Daarmee was het pleit beslecht. Nadal verloor nooit een vijfsetter na een gewonnen eerste set. Thiem leverde daarna steeds snel zijn opslagbeurt in en dan heb je een kwaaie aan Nadal, die wel vijf matchpoints nodig had om een einde te maken aan de finale die nooit spannend werd.

Heel even misschien, toen Nadal bij 2-1 in de derde set de hulp van de fysiotherapeut inriep. Hij had last van kramp in de linkerhand en na de partij sprak hij van een angstig moment. Maar hij kon verder en ook de tweede dreiging, de donkere lucht boven Court Philippe Chatrier, bleef achterwege. De regengoden gaven pas het jawoord voor een bui, nadat Nadal de Coupe des Mousquetairs uit handen van Ken Rosewall in ontvangst had genomen.

Nadal speelde in de kwartfinale tegen Diego Schwartzman anderhalve set onder de maat. Hij verontschuldigde zich door te zeggen dat hij ook maar een mens was en dat winnen voor hem, ook op gravel, geen vanzelfsprekendheid was. Een ronde later toonde hij zijn groots­heid tegen Juan Martin del Potro en gisteren gaf hij Thiem geen kans. Winnen op het gravel van Roland Garros is voor Nadal dan misschien niet vanzelfsprekend, maar toch wel een zekerheid.