Rafael Nadal wacht de komende weken een vrijwel onmogelijke opgave

Het Europese gravelseizoen staat voor de deur en dus zijn alle ogen gericht op Rafael Nadal. De 31-jarige Spanjaard domineerde vorig jaar op zijn favoriete ondergrond met als hoogtepunt zijn tiende titel op Roland Garros. Maar het is de vraag of de fysiek kwetsbare Nadal de komende maanden opnieuw zijn wil kan opleggen aan de concurrentie.

Het eerste antwoord op die vraag komt wellicht al dit weekeinde. Nadal is door coach Sergi Bruguera opgenomen in de Spaanse Davis Cupploeg, die vanaf vandaag tegen Duitsland strijdt voor een plaats in de halve finales van de wereldgroep. Op het gravel in de stierenvechtersarena Plaza de Torros in Valencia maakt Nadal na een lange absentie zijn rentree op de tennisbaan.

Eerste test

Na zijn fantastische comeback in 2017, met grandslamzeges op Roland Garros en de US Open, zit Nadal dit jaar weer in de lappenmand. In januari moest hij tijdens de Australian Open opgeven met een bovenbeenblessure en sindsdien kwam hij niet meer in actie. Een geplande rentree in Mexico werd geannuleerd en Nadal sloeg ook het hardcourtcircuit in de VS over.

Eén misstap en Nadal is de koppositie op de we­reld­rang­lijst weer kwijt

In Valencia ondergaat Nadal dit weekeinde de eerste test na zijn gedwongen afwezigheid van bijna drie maanden. Is de Mallorcaan fysiek in staat om twee eventuele vijfsetters te spelen, vandaag tegen Philipp Kohlschreiber en zondag tegen Alexander Zverev? En houdt hij zich mentaal staande? Vragen die de hele tenniswereld bezighouden, Nadal zelf niet uitgezonderd.

De zestienvoudig grandslamwinnaar begon afgelopen maandag aan zijn vijfde termijn als nummer één van de wereld, bijna tien jaar nadat hij in augustus 2008 de mondiale ranglijst voor het eerst aanvoerde. Hij dankte die promotie aan de vroege uitschakeling van Roger Federer vorige maand in Miami. De Zwitserse titelverdediger leverde daardoor zoveel punten in dat Nadal hem passeerde.

De kans is groot dat dit scenario zich de komende weken opnieuw voltrekt, maar dan in omgekeerde richting. Van de 25 partijen die Nadal vorig jaar op het Europese gravel speelde, verloor hij er slechts één, van Dominic Thiem in Rome. Met de titels in Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roland Garros en de kwartfinale in Rome verdiende Nadal maar liefst 4680 punten.