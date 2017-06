Radio is van levensbelang in de Nuba-bergen

De vergadering onder de twee grote bomen stopt abrupt. De journalisten van de radiozender Voice of Peace (VOP) houden de adem in terwijl ze luisteren naar het doffe monotone dreunen van een Antonov. Enkelen staan op en speuren de blauwe hemel af op zoek naar het vliegtuig, niet meer dan een witte bewegende punt op meer dan 10 kilometer hoogte. Anderen kijken naar de schuttersputjes die her en der zijn gegraven rond het gebouw van de zender. Zouden ze of zouden ze niet? Weifelachtig schuifelen ze op hun plastic stoelen.

Lees verder na de advertentie

Het geluid sterft weg, de spanning en de angst op de gezichten verdwijnen. "De regering in Khartoem dreigt. Het is al de tweede keer deze week dat een Antonov bommenwerper overvliegt", moppert Avejege Makki, directeur van het enige radiostation in de Nuba Bergen in het zuiden van Soedan. "De angst zat er flink in en wordt met dit soort pesterijen levend gehouden."

Ik heb twee nachten wakker gelegen. Bij elk schot kromp ik weer in elkaar

Radio is in dit gebied van levensbelang, zegt directeur Makki. Al bijna een kwart eeuw zijn de Nuba Bergen in oorlog met het Soedanese bewind. Het gebied is voor driekwart omsingeld door het regeringsleger. In het zuiden grenst het aan Zuid-Soedan, waar een burgeroorlog heerst. Slechts een handjevol hulporganisaties biedt beperkte steun aan de bevolking. Makki: "We zijn ons bewust dat we goede journalistiek moeten leveren. Mensen zijn van ons afhankelijk voor lokale informatie. Er is geen telefoonverbinding in het gebied, er zijn geen kranten of tv, te weinig scholen en te veel analfabeten."

Tekst loopt door onder afbeelding

Programmacoördinator Konyono Toma: "We zijn allemaal geestelijk beschadigd door de oorlog" © Ilona Eveleens

Als de bommenwerper uit het zicht is, concentreren de journalisten zich weer op ideeën voor uitzendingen. "De Antonov heeft me aan het denken gezet", zegt Konyono Toma, hoofd van de programma-afdeling. "We zijn allemaal geestelijk beschadigd door de oorlog. Aan de Antonovs kunnen wij niets veranderen maar wel aan dat zinloze geschiet bij feesten. Het houdt onze trauma's op scherp."

Ze doelt op een bruiloft die onlangs plaatsvond en die twee dagen en twee nachten duurde. Het is gewoonte bij de Nuba, een verzamelnaam voor zo'n vijftig kleine volken die in het gebied wonen, om bij feesten hun wapens af te vuren als uiting van vreugde. "Ik heb twee nachten wakker gelegen. Bij elk schot kromp ik weer in elkaar", vertelt Toma. "Ik weet zeker dat ik de enige niet was."

Een collega knikt en herinnert eraan hoe vaak mensen door zulke vreugdeschoten per ongeluk gewond raken of zelfs omkomen. Toma vraagt een van de programmamakers een uitzending te maken met een waarschuwende boodschap. Tenslotte hebben de rebellenautoriteiten vreugdeschoten verboden.

Tekst loopt door onder afbeelding

© De Agostini/Getty Images

VOP is een kleine zender in het stadje Gidel met een bereik van 120 kilometer, waardoor het slechts in een deel van de Nuba Bergen te ontvangen is. De staf bestaat uit tien mannen en vier vrouwen die weliswaar de middelbare school hebben afgemaakt maar nauwelijks enige journalistieke training kregen. Ze leerden zichzelf het vak met vallen en opstaan.

Hij nam een stuk hout uit het kookvuur en stak haar haren in brand

Kukulu Samson is een van de nieuwsverslaggevers. "De combinatie onderontwikkeling en oorlog zorgt voor talloze menselijke drama's", zegt hij, onderweg naar de wekelijkse markt op een nabijgelegen berg. Daar wil hij een reportage maken over de gestegen prijzen en gebrek aan basisvoedsel. "Neem de positie van vrouwen in onze cultuur. Ze moeten het meeste werk doen en lijden vaak onder huiselijk geweld. Daarbij komen de oorlogstrauma's die een macaber spel spelen in de hoofden van veel mensen".

Als voorbeeld geeft hij een incident dat onlangs plaatsvond. Een man vond bij thuiskomst dat er niet genoeg eten op zijn bord lag. De regio is net als grote delen van Oost Afrika getroffen door een ernstige droogte en daarmee gepaard gaande honger. Zijn vrouw vertelde hem dat er gewoonweg onvoldoende voedsel te krijgen is. Hij nam een stuk hout uit het kookvuur en stak haar haren in brand. Zij belandde in het ziekenhuis, hij in de gevangenis. "Ik heb hem gesproken. Hij heeft berouw en begrijpt niet waarom hij zo reageerde. Afreageren van frustraties en angsten doen we vaak op gezinsleden."

Kukulu maakte er een nieuwsbericht van en een programma. Hij interviewde een van de twee artsen in het ziekenhuis van Gidel. Die adviseerde dat mensen zelfhulpgroepen moeten vormen om te praten over hun trauma's bij gebrek aan professionele hulpverleners.

Tekst loopt door onder afbeelding

Nieuwsverslaggever Kukulu Samson: "Ik vraag me soms af of ik meer journalist ben of meer mentor of adviseur" © Ilona Eveleens

Kort na de uitzending werden diverse groepjes gevormd waar mensen met elkaar over hun innerlijke problemen praten. "Dat geeft enorme voldoening. We hebben iets bereikt. Ik vraag me soms af of ik meer journalist ben of meer mentor of adviseur."

Persoonlijk zou ik willen propageren voor condooms maar dat mag dus niet

Geen grammetje vet De weg naar de markt slingert door een droge rivierbedding. Op het pad lopen vrouwen met koopwaar en mannen die achteloos een geweer over hun schouder dragen. Bijna iedere man bezit een wapen. Zoals nagenoeg bij elke Nuba zit er geen grammetje vet op het lijf van Samson. Zelfs in tijden van voldoende voedsel blijven de Nuba tanig. De reden is dat ze moeten lopen. Auto's zijn een zeldzaamheid, brommers en fietsen zijn sporadisch te zien. Twee of drie uur lopen om familie te bezoeken of in het geval van Samson een interview te doen is normaal. "Enige probleem is dat het nieuws van vandaag pas morgen op de radio te horen is. Ik moet namelijk ook weer teruglopen", zegt hij grinnikend. Hoewel hij blij is met zijn werk als verslaggever, worstelt hij soms met de regels waaraan de radiozender is gebonden. VOP wordt gefinancierd door de Bishop Gassis Relief and Rescue Foundation, een rooms katholieke ngo. Het dogma van de kerk dicteert de regels voor het radiostation. "Ik ben weliswaar katholiek maar ik vind de houding tegenover condooms niet de juiste. Een paar jaar geleden was er hier geen sprake van hiv maar de laatste jaren neemt het aantal infecties zorgelijk toe. Persoonlijk zou ik willen propageren voor condooms maar dat mag dus niet." Tekst loopt door onder afbeelding Nuba Bergen © Brechtje Rood Op zondagen is de programmering volledig gewijd aan religie en religieuze muziek. Maar doordeweeks komen de alledaagse onderwerpen aan bod. Vaak gaat het over de landbouw. Bijna alle Nuba zijn boeren die er een paar beesten op na houden zoals koeien, geiten, schapen of varkens. De landbouwmethodes zijn erg ouderwets door gebrek aan informatie en materieel. Marko Kalia voelt zich pas op de tweede plaats journalist. "Ik ben vooral boer. Ik blijf me verbazen over het wonder dat uit zaadjes gewassen groeien. En dat alleen door onze vruchtbare aarde, zon en water. Het kantoor van VOP is een van de weinige plekken waar er toegang tot het internet is en ik lees alles dat ik maar kan vinden over landbouw. Dat helpt me om informatieve programma's te maken." Kalia loopt door een gebied even buiten Gidel dat zwartgeblakerd is door een brand. Het is de gewoonte in de Nuba Bergen om voor het begin van het regenseizoen de vegetatie op de akkers in de valleien te verbranden. Wij Nuba moeten soms dansen en zingen om onze zorgen te vergeten "We hebben geen landbouwmachines. Ik begrijp dat branden sneller gaat dan met de hand alles eruit te halen. Maar er gaan ook enorm veel bomen verloren door die branden. Mensen zijn vaak niet op de hoogte van het belang van bomen." Kalia greep de droogte van vorig jaar aan om een serie te maken over het belang van bomen. Hoe goed naar zijn advies werd geluisterd, bleek wel uit het stormloopje waar een non-gouvernementele organisatie die voor weinig geld fruitboomstekken te koop aanbiedt mee te maken kreeg. Boeren hadden niet alleen gehoord dat bomen uiterst nuttig zijn voor het klimaat, maar dat ze ook nog eens vruchten opleveren. "Ze leerden een simpele maar wijze les door gewoon naar de radio te luisteren", zegt Kalia. Zijn meestal ernstige gezichtsuitdrukking verandert plotseling in een brede lach: "Ik maak trouwens niet alleen serieuze programma's. Ik presenteer ook een heel populair muziekprogramma. Wij Nuba moeten soms dansen en zingen om onze zorgen te vergeten."

De Nuba Bergen: aan de verkeerde kant van de grens beland De Nuba Bergen zijn sinds 1983 in oorlog met het Soedanese bewind. In dat jaar sloten Nuba-leiders zich aan bij rebellen in het zuiden van Soedan. In 2002 kwamen het tot een wapenstilstand overeen voor de Nuba Bergen. Die werd gevolgd door een algeheel vredesakkoord en, in 2011, onafhankelijkheid voor Zuid-Soedan. De Nuba bleven echter tegen hun zin deel van Soedan. In datzelfde jaar werd de oorlog hervat tussen het berggebied en de regering in Khartoem. Vorig jaar waren er aanhoudende bombardementen en aanvallen door grondtroepen. Als een van zijn laatste ambtsdaden versoepelde de Amerikaanse ex-president Barack Obama de boycot tegen Soedan mogelijk in ruil voor de stopzetting van de aanvallen. Dit jaar zijn wordt in ieder geval beduidend minder gebombardeerd.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.