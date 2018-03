Radicale Haagse imam preekte tegen Aboutaleb, maar noemde hem geen 'afvallige'

Imam Fawaz Jneid uit Leidschendam zou burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam begin januari met een facebookpreek in gevaar hebben gebracht. Hij zou Aboutaleb tot ‘afvallige’ en ‘vijand van de islam’ hebben verklaard, zo werd vandaag gemeld. Het zijn woorden die radicale moslims op ideeën kunnen brengen. De preek was volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een van de redenen om het gebiedsverbod dat Jneid afgelopen zomer kreeg met een half jaar te verlengen.

Maar de imam ontkent in alle toonaarden dat hij die bewoordingen voor de burgemeester heeft gebruikt. Hoe kan dat? Arabist Jan Hoogland van de Radboud universiteit in Nijmegen heeft de preek beluisterd. Uit zijn vertaling uit het Arabisch blijkt dat imam Jneid de burgemeester inderdaad niet letterlijk ‘afvallige’ en ‘vijand van de islam’ noemt. Wel plaatst hij Aboutaleb in een rij moslims voor wie hij die predikaten wel gebruikt. Zodoende kun je de preek moeilijk anders opvatten dan dat Aboutaleb die karakteriseringen verdient. De imam zegt verder dat Aboutaleb “de Profeet Mohammed niet vereert”, en “de islam bestrijdt”. En omdat hij cartoons van de Profeet Mohammed niet afwijst “beledigt hij de islam”, klinkt het in de bewuste preek.

Tot hij een gebiedsverbod kreeg preekte imam Fawaz Jneid in de Schilderswijk in Den Haag. De maatregel werd opgelegd door de Haagse burgemeester Krikke en de minister van veiligheid en justitie. Zij stellen dat de imam het jihadistische gedachtengoed verspreidt. Niet letterlijk, maar tussen de regels door. Tot die conclusie kwamen ze door preekfragmenten woord voor woord uit te pluizen.

Niet van belang

De maatregel is gebaseerd op een nieuwe, tijdelijke, terrorismewet. Onder die wet kan iemand beperkingen worden opgelegd als diens ‘gedragingen in verband gebracht kunnen worden met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan’. Juristen die kritisch zijn over de wet wijzen erop dat oneindig veel gedragingen iemand in verband kunnen brengen met terrorisme. Jneid vocht het gebiedsverbod in november tevergeefs aan bij de rechter. De imam gaat nog in hoger beroep, dat dient op 13 april.

Bij de NCTV kunnen ze niet uitleggen hoe de verwarring over de exacte woorden van de imam over Aboutaleb is ontstaan. De woordvoerder acht dat ook niet van belang: “Of het woord ‘afvallige’ of ‘vijand van de islam’ nu letterlijk gezegd is of niet, daar gaat het niet om. Wij maken een duiding van de woorden van de imam, en dat wordt gedaan door mensen die de taal kennen, en de stroming waartoe hij behoort.”

Er zijn een hoop andere dingen die de imam burgemeester Aboutaleb kwalijk neemt. Onder meer de postercampagne van de gemeente Rotterdam, waarop een gesluierde moslima kust met een joodse jongen die een keppel draagt. “Een belediging van de hoofddoek”, zegt hij, “en Ahmed Aboutaleb is verantwoordelijk.”

De imam trekt ook van leer tegen de As Soennahmoskee in Den Haag, die onlangs steun uitsprak voor burgemeester Aboutalebs zienswijze over salafisme. Zij ‘verraden de islam’, stelt Jneid.