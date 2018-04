Racisme is niet alleen een probleem van Starbucks

Kent u die mop over die twee zwarte mannen in de Starbucks? Ze mochten niet naar het toilet. Waarom niet? Omdat ze nog niets hadden besteld. Ze waren namelijk aan het wachten op een derde man. Reden genoeg voor een Starbucksmedewerker om de politie te alarmeren, die de mannen vervolgens arresteerde.

This is the coffee maker’s embarrassment, yes. But it’s America’s ongoing shame.” Pulitzerprijswinnaar Leonard Pitts Jr.

Helaas is het geen mop, maar een waargebeurd, racistisch incident, dat Starbucks nu al dagen achtervolgt. Getuigen ter plaatse lieten weten dat de zwarte mannen niets deden, behalve zitten en wachten. Het filmpje van de arrestatie van de twee zwarte mannen, die zich gelaten in de boeien lieten slaan, werd een hit op sociale media en leidde tot een hetze tegen Starbucks onder de noemer #boycotstarbucks. Er volgden protesten bij het betreffende Starbucksfiliaal in Philadelphia. En de ene na de andere Twitter-gebruiker bezwoer zijn koffie voortaan bij een concurrent te halen. Ook het optreden van de politie kreeg de nodige kritiek.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci — Melissa DePino (@missydepino) 12 april 2018

Een ander al ouder filmpje dat opnieuw opdook, gooide olie op het vuur. Dit filmpje werd gemaakt in California door een zwarte man, nadat ook hem bij Starbucks de toegang tot het toilet was geweigerd met als argument dat hij nog niets had besteld. Hij filmt vervolgens een witte man die wel toegang tot het toilet heeft gekregen, terwijl ook hij nog niets had besteld.

Starbucks doet momenteel alles om de imagoschade zo veel mogelijk te beperken. Topman Kevin Johnson is al diep door het stof gegaan en heeft persoonlijk zijn excuses aangeboden aan de twee mannen. De manager van het filiaal in Philadelphia werkt er inmiddels niet meer. Ook sluit Starbucks op 29 mei 8000 van de 28.000 filialen om medewerkers te trainen op het gebied van racismebestrijding. Het is afwachten of dit genoeg is om demonstranten te overtuigen dat Starbucks alles in het werk stelt om toekomstige racistische behandeling te voorkomen.

De vraag is wel of het hier echt gaat om een probleem bij Starbucks. Had in een McDonalds niet exact hetzelfde kunnen gebeuren? Waarschijnlijk wel. Columnist van de Miami Herald en Pulitzerprijswinnaar Leonard Pitts Jr. legt de vinger op de zere plek. “This is the coffee maker’s embarrassment, yes. But it’s America’s ongoing shame.” Het probleem is volgens hem niet Starbucks, maar de Amerikaanse samenleving, waar discriminatie van zwarte mensen nog altijd de normaalste zaak van de wereld is.