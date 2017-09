Rachel Klamer tevreden met zevende plek op de triathlon

Het publiek was haar hulp, meldde ze na afloop. Het publiek dat voor het eerst echt een inkijkje kreeg in de sport, bij de finale van het wereldbekercircuit op de olympische afstand: anderhalf kilometer zwemmen, veertig kilometer fietsen en tien kilometer lopen.

Want het was voor het eerst dat een grote triatlonwedstrijd in Rotterdam werd georganiseerd. En meteen een heel belangrijke wedstrijd: voor atleten was het de belangrijkste race van het jaar. De race waar de kampioenen werden gekroond.

Maar de klinkers waren glad, deze zaterdag. De tientallen bochten in het circuit nat en gevaarlijk. Schoenen laten afdrukken achter op de zompige Erasmusbrug. Het is dertien graden, veel warmer wordt het niet. Niet bepaald de gedroomde bühne voor een ontmoeting met de triatlon. Zeker niet als het een sport is waar Nederland geen traditie in heeft.

Groeiende sport

Pas de laatste paar jaar groeit triatlon in Nederland, de Nederlandse triatlonbond ziet het aantal leden elk jaar toenemen. Daarom ook dat Rotterdam het aandurfde het gebied tussen Erasmusbrug en Euromast drie dagen af te sluiten. Na de topwedstrijden van zaterdag volgden zondag nog wedstrijden voor duizenden deelnemers.

Bovendien professionaliseert de sport in rap tempo. Het zijn niet meer drie sporten die achter elkaar geplempt zijn, zoals Klamer eerder deze week verwoordde. Elk facet is belangrijk. De wissels zijn cruciaal.

In Rotterdam komen haar woorden uit: tijdens de wissel van zwemmen naar fietsen mist Klamer zelf de aansluiting met de drie concurrenten die uiteindelijk op het podium eindigen. Ze komt bij het fietsen in een tweede groep terecht. Met de dames in die groep vecht ze uiteindelijk voor de plekken vier tot tien.

Klamer merkt dat de wedstrijd zelf ook competitiever wordt. Zo demarreren vrouwen nu, wat voorheen ‘ondenkbaar’ was. Bovendien is het zwemmen gevaarlijk.

Triatlete Rachel Klamer in actie bij het onderdeel fietsen tijdens het WK triatlon in het centrum van Rotterdam. © ANP

Dat werd ooit als eerste sport in het rijtje gezet omdat mogelijk later in de race iemand geen kracht meer zou hebben om boven water te blijven. Maar nu is de rivaliteit onderling juist het gevaarlijke punt. Pacifist Klamer, die alleen iemand een klap geeft als die persoon haar echt de hele tijd in de weg zit, heeft in de atletencommissie dat punt aangedragen: “Als het zo doorgaat, verzuipt er echt nog iemand.”

Ook in Rotterdam zat er iemand aan haar voeten. “Al viel het me dit keer nog mee. Het is weleens een heftiger gevecht geweest.”

Professionalisering, dus. Maar aan de andere kant is er altijd nog dat beeld van sportiviteit dat aan de sport kleeft. Zo kreeg de sport misschien nog wel het meeste bekendheid toen precies een jaar geleden de Engelsman Jonathan Brownlee in Mexico in winnende positie vlak voor de finish in elkaar zakte en door zijn broer Alistair over de finish werd geholpen.

Broederliefde, kameraadschap, er is nog plek voor in het triatlon. Al wil Brownlee daar zelf zo snel mogelijk vanaf. “Man, die gebeurtenis veranderde mijn leven. Ik was opeens de man die in elkaar zakte. Maar ik wil me nu juist sportief bewijzen.”

Dat lukt in Rotterdam niet. Hij voelt zich ‘verschrikkelijk’, zegt hij, een dikke winterjas tegen de kou om zijn schouders geslagen. “Dit was het slechtste gevoel dat ik dit jaar heb gehad.”

Klamer, gekleed in goudkleurig warmhoudfolie, is na afloop wel tevreden. Ze eindigt uiteindelijk zevende, daar waar ze op dit moment hoort, zegt ze. Bovendien had ze in haar fietsgroep veel aan haar concurrenten. “Het was zwaar. Gelukkig hielpen we elkaar goed.”

