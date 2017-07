Rachel Klamer heerst in Holten, eens per jaar het mekka van de triatlon

Eén zaterdag per jaar verandert het dorp in Overijssel in het mekka van de triatlon. Dan zijn alle winkels dicht, is het centrum afgesloten voor verkeer en wemelt het van de afgetrainde lijven, behangen met loop-, fiets- en zwemspullen.

Ik heb me weleens voorgenomen om te tellen in hoeveel verschillende hotels en hoeveel bedden ik in een jaar slaap Rachel Klamer

“Als je bij een willekeurig huis aanbelt, hoef je niemand uit te leggen wat er dit weekend gebeurt. Iedereen leeft mee”, vertelt Klamer. Speciaal voor Holten heeft ze dit jaar haar trainingsschema omgegooid. Klamer traint met een internationale groep bij een Canadese coach. Ze reist de hele wereld over voor trainingskampen. Na het drukke olympische seizoen wilde ze graag een keer voor eigen publiek lopen. En in haar eigen bed slapen. In de maanden voor de Spelen in Rio, waar ze tiende werd, was Klamer slechts twee weken thuis.

Na Brazilië nam ze wat gas terug om meer bij haar familie te zijn. “Ik heb me weleens voorgenomen om te tellen in hoeveel verschillende hotels en hoeveel bedden ik in een jaar slaap. Of hoeveel vluchten ik neem. Dat is onbegonnen werk. Mijn familie vraagt regelmatig wanneer ik een keer op bezoek kom. Ik heb er nooit tijd voor.”

In Holten is er voor de nummer één van Nederland weinig concurrentie, ze is er de topfavoriet in een internationaal deelnemersveld. Zonder veel problemen soleert ze zaterdag voor de vijfde keer in haar carrière naar de winst op de sprintafstand. Haar vriend Richard Murray uit Zuid-Afrika, die ze jaren geleden bij de dopingcontrole na een wedstrijd ontmoette, pakt goud bij de mannen. Het maakt de winst extra speciaal. Maar het podium halen wordt steeds lastiger, meent Klamer. “De top wordt breder. Vooral het zwemniveau is omhoog gegaan en er wordt hard gefietst, met meer lef. Vrouwen demarreren nu ook, dat gebeurde vroeger niet zo snel. De sport wordt harder.”

Volgens Klamer heeft dat te maken met de grote belangstelling voor triatlon, zowel op amateur als professioneel niveau. “Vroeger wilde iedereen een marathon lopen. Nu gaan mensen voor een triatlon. Vooral in Engeland en Amerika is de sport enorm aan het groeien.”

‘Fitte 25-plusser’ Dat geldt ook voor Nederland, waar ­triatlonclubs overstelpt worden met nieuwe leden. De aanwas beperkt zich echter wel tot de ‘fitte 25-plusser’, zegt technisch directeur van de triathlonbond Adrie Berk. Mensen die de relatief dure sport, vanwege al het benodigde materiaal, goed kunnen betalen. “We hebben de laatste jaren wel veel tijd gestopt in talentontwikkeling. Dat kost even tijd. Het jonge talent Kirsten ­Nuyes, die hier zevende werd, is een mooie aanwinst voor de sport.” Klamer was in Rio de enige Nederlandse deelnemer op de Spelen. In Londen in 2012 was Maaike Caelers, die vorig seizoen veel geblesseerd is geweest, ook van de partij. Bij de mannen doet er al jaren niemand mee. Om de sport naar een hoger niveau te tillen hoopt Klamer dat ouders op een andere manier gaan kijken naar de discipline waarbij zwemmen, fietsen en hardlopen worden gecombineerd. “Toen ik jaren geleden tegen mijn moeder zei dat ik triatlon wilde doen, schrok ze zich wild. Ze dacht meteen aan een Ironman en vond dat meer iets voor volwassenen.” Tegenwoordig zijn er ook een hoop wedstrijden over kortere afstanden, en speciaal voor kinderen. Olympische atleten leggen zich vaak pas na hun sprintcarrière toe op de loodzware Ironmans. Voor Klamer is die tijd nog niet aangebroken. Vlak na Rio besloot ze nog vier jaar door te gaan tot Tokio, wat haar derde Olympische Spelen worden. Ze vindt de sport nog te leuk om er een punt achter te zetten. Bovendien heeft Nederland een voorbeeld nodig.

