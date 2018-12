Race om de Chinese klant die razendsnel latte of espresso wenst

Bijna twintig jaar deed de Amerikaanse koffieketen Starbucks erover om van theeminnend China een land van koffiedrinkers te maken. Maar nu het zover is, en menig jonge Chinees niet meer zonder zijn dagelijkse dosis cafeïne kan, krijgt Starbucks er stevige concurrentie bij. Vanuit het niets is de Chinese koffieketen Luckin Coffee op spectaculaire wijze de lokale koffiemarkt aan het veroveren.

Zowat een jaar geleden opende internetondernemer Jenny Qian in Peking haar eerste vestiging van Luckin Coffee, een koffiebar met een ambitieus businessplan. In amper een jaar tijd opende de Chinese Starbucks-concurrent liefst 1700 verkooppunten. Een snelheid waarover het Amerikaanse origineel, dat in 1999 naar China kwam en ondertussen 3400 vestigingen telt, alleen maar kan dromen.

Ook financieel zette Luckin Coffee opzienbarende resultaten neer. Begonnen met een startkapitaal van 129 miljoen euro wist de Chinese keten tal van grote investeerders achter zich te krijgen. Na een nieuwe kapitaalronde wordt het bedrijf nu ongeveer 2,2 miljard dollar waard geacht. Het is de eerste ‘unicorn’ – een startup met een waardering van meer dan 1 miljard dollar – in de koffiebranche.

Luckin Coffee profiteert natuurlijk van het pionierswerk van Starbucks, dat China vertrouwd maakte met het zwarte goud. Aanvankelijk werd koffie in China in de markt gezet als een trendy, exclusief drankje, maar ondertussen is een bakkie troost er redelijk ingeburgerd, zeker in de grote steden. De Chinese koffieconsumptie steeg het voorbije decennium gemiddeld met 16 procent per jaar, aldus de International Coffee Association.

Niet in de rij Beter dan Starbucks lijkt Luckin Coffee te weten hoe je de Chinese consument moet bedienen. Bij de Chinese koffieketen bestel je niet aan de kassa en wacht je niet in de rij. Je bestelt via een app, betaalt online en krijgt je koffie zodra je binnenkomt. Of je krijgt hem aan huis geleverd – in gemiddeld 18 minuten, volgens het bedrijf. Luckin Coffee is dan wel een koffieketen, maar wordt gerund als een internetbedrijf. Westerse ketens hebben met veel moeite in China de markt veroverd, en nu worden ze door sluwere en soms ook goedkopere Chinese copycats belaagd. Terwijl Starbucks volop inzet op knus en gezellig, zet Luckin Coffee in op snel en efficiënt. In de helft van de vestigingen kun je niet eens zitten, maar wel via een livestream volgen hoe je koffie wordt klaargemaakt. Daarmee is Luckin Coffee veel beter ingespeeld op de groeiende groep Chinese millennials, die digitaal door het leven gaan. Het is een verhaal van wel meer westerse ketens in China: nadat met veel moeite de markt is veroverd, worden ze nu door sluwere en soms ook goedkopere Chinese copycats belaagd. Met 3 euro voor een ‘latte’ is Luckin Coffee iets goedkoper dan Starbucks, maar het zijn vooral de kortingsacties op sociale media waarmee de Starbucksuitdager nieuwe klanten aantrekt. Dat Luckin daarmee ook bakken geld uitgeeft, zonder zicht op winst, is voor een Chinese startup niet ongewoon.

Bezorgdienst Starbucks vond het lange tijd niet nodig zijn koffie online aan te bieden en aan huis te laten bezorgen, maar heeft nu zijn strategie aangepast. Afgelopen zomer ging het Amerikaanse bedrijf een samenwerking aan met een Chinese bezorgdienst. In het derde kwartaal rapporteerde het bedrijf voor het eerst in negen jaar een daling van de winst per winkel. Het ultieme doel van Luckin Coffee is duidelijk: groter worden dan Starbucks. De Chinese keten is van plan twee- tot driehonderd vestigingen per maand te openen. Daarmee zou het Starbucks, dat zo’n vijftig nieuwe winkels per maand opent, eind volgend jaar inhalen. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn voor Starbucks, want op de Chinese markt is nog heel veel groei mogelijk. Gemiddeld drinkt elke Chinees dertig koppen koffie per jaar, aldus Euromonitor. Bij een Nederlander zijn dat er 880.

