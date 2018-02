Rabobank wil het frauderende boeren laten voelen

Want hoe gaat Rabobank om met klanten die de afgelopen jaren hebben gefraudeerd met mest? Of met melkveehouders die extra meerlingen opgaven in hun administratie om zo meer koeien te kunnen melken? Van hen werden er vorige week 2100 geblokkeerd. Het antwoord van Rabobank-topman Wiebe Draijer was vandaag bij de presentatie van de jaarcijfers glashelder. “Bij bedrijven die zich niet aan de norm houden, zullen we waar nodig onze dienstverlening tot het minimum terugschroeven. Gezien de omvang van het probleem zitten er tussen die boeren vanzelfsprekend klanten van ons. We kunnen die klanten echter niet zomaar op straat zetten, iedereen moet kunnen bankieren.”

Te denken valt aan het inperken van de kre­diet­ver­le­ning die veel boeren nodig hebben om hun bedrijf boven water te houden.

Hoe dat terugschroeven precies gaat, wilde Draijer niet zeggen, maar te denken valt aan het inperken van de kredietverlening die veel boeren nodig hebben om hun bedrijf boven water te houden. Rabobank staat naar eigen zeggen in contact met brancheorganisatie LTO over de vraag hoe het probleem van frauderende boeren aan te pakken.

"We vragen verantwoordelijkheid van de sector. Wat er nu gebeurt is, is ongepast. Aan de andere kant vinden we ook dat boeren de kans moeten krijgen om te laten zien dat ze het wel goed kunnen", zegt Draijer. De bank wacht met het ondernemen van stappen in ieder geval op het onderzoek van het ministerie naar de fraude bij melkveehouders. Zo werden de afgelopen dagen al 150 blokkades van boerderijen opgeheven vanwege fouten bij de selectie van die bedrijven.

Eigen fraude van de bank Vragen kwamen er ook over fouten bij Rabobank zelf. De bank adverteert veelvuldig met de slogan ‘growing a better world together’, maar moest vorig jaar 310 miljoen euro afboeken vanwege een schikking met justitie in Amerika. Via een dochter van de Rabobank in Californië was namelijk drugsgeld witgewassen. Deze zaken vonden plaats voordat Draijer topman werd bij de bank, maar helemaal wegkijken deed hij niet. “Uit de schikking blijkt dat de controle toen niet in lijn was met de waarden van ons bedrijf. Helemaal garanderen dat zoiets niet meer voorkomt kunnen we niet, maar we hebben maatregelen getroffen en blijven dit thema benoemen.” Gelukkig voor Rabobank kwamen er ook vragen over de financiële resultaten, die waren om over naar huis te schrijven. De winst steeg met 32 procent tot 2,7 miljard euro. Die stijging kwam voor een groot deel voor rekening van dalende kosten. De post kredietverliezen stond zelfs met 190 miljoen euro in de plus, iets dat financiële topman Bas Brouwers naar eigen zeggen in zijn carrière nog nooit had meegemaakt. In 2016 moest Rabobank nog 300 miljoen reserveren voor verliezen op leningen, in 2015 ruim 1 miljard. Voor financiële problemen in de bouw, tuinbouw en transportsector had Rabobank meer geld gereserveerd dan achteraf nodig bleek.