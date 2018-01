Rabobank waarschuwt klanten voor boekingen naar Surinaamsche Bank

Daarbij werd hen gevraagd of ze op de hoogte zijn van de solvabiliteitsproblemen waarmee DSB momenteel worstelt, en of ze de geldtransactie desondanks toch wilden laten doorgaan. Dit wordt onder meer bevestigd door verschillende klanten van Rabobank, die zulke telefoontjes hebben gehad. Rabobank volstaat met de mededeling dat het geen mededelingen doet over 'individuele klantrelaties'.

Lees verder na de advertentie

De waarschuwingen komen nadat DSB, met veertig procent marktaandeel de grootste retailbank van Suriname, vorig najaar rapporteerde dat het in de nasleep van de economische crisis zelf ook in de problemen was gekomen. De bank bleek honderden miljoenen Surinaamse dollars te hebben uitgeleend aan de regering van president Desi Bouterse, die daarmee de fors teruggelopen inkomsten uit de export van olie en goud trachtte te compenseren. Toenmalig bankdirecteur Sigmund Proeve werd omwille van dat onvoorzichtige kredietbeleid precies een jaar geleden de laan uitgestuurd.

De omvang van de noodlijdende situatie waarin DSB verkeert, kwam pas echt aan het licht toen DSB vier maanden geleden haar jaarrapport over 2016 naar buiten bracht. Daarin rapporteerde de bank dat haar solvabiliteitsratio op het einde van dat jaar naar een historisch dieptepunt was gedaald (0,67 procent), wat in gewone mensentaal betekent dat de bank op termijn haar schulden gewoonweg niet kan terugbetalen. De externe accountant van DSB besloot het rapport dan ook met de conclusie dat de bank op het randje van de afgrond balanceert. "De gedaalde solvabiliteit (...) duidt op het bestaan van een onzekerheid (...) op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de mogelijkheid van de bank om de bedrijfsactiviteiten duurzaam voort te zetten", stond er zwart op wit.