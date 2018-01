Rabobank schikt zaak met Mexicaans drugsgeld in Californië

Rabobank treft hoogstwaarschijnlijk een schikking met de Amerikaanse justitie in een zaak die draait om het witwassen van (drugs)geld in Californië en het tegenwerken van een justitieel onderzoek daarnaar. Rabobank heeft circa 310 miljoen euro gereserveerd voor de schikking.

De kwestie, die zich toespitst op een filiaal van een Amerikaans dochterbedrijf, Rabobank National Association (RNA), in Calexico bij de grens met Mexico, speelt al jaren. In 2006 rezen vermoedens bij justitie dat RNA niet goed in de gaten hield hoe klanten van het filiaal aan hun geld waren gekomen. RNA beloofde beterschap, maar werd in 2013 alsnog onderwerp van een onderzoek.

Dubieus

Banken zijn in de VS verplicht om mogelijk dubieuze stortingen en verdachte transacties te melden. Het filiaal in Calexico, dat ligt in een gebied waar veel drugs worden gesmokkeld, deed dat niet naar behoren, was het vermoeden. En dat, zo beschreef persbureau Bloomberg later, terwijl er zo veel cash bij het filiaal binnenkwam dat het geld vaak met gepantserde trucks naar elders moest worden vervoerd. Justitie vermoedde dat er geld uit drugshandel en andere criminele activiteiten werd witgewassen. Later rees ook de verdenking dat RNA-medewerkers het onderzoek naar de praktijken hadden tegengewerkt.

Dat vermoeden lijkt te kloppen, want in een persbericht schrijft Rabobank nu dat de bank, als onderdeel van de schikking, waarschijnlijk op één punt schuld zal bekennen. Het gaat, volgens de bank om 'een eenmalige overtreding door voormalige medewerkers die vijf jaar geleden informatie hebben achterhouden voor de OCC'. De OCC is de Amerikaanse instelling die toezicht houdt op banken en die in 2006 waarschuwde dat de maatregelen om witwassen tegen te gaan bij RNA tekortschoten.