Rabobank profiteert van goed draaiende economie

Onder aan de streep hield de bank ruim 1,5 miljard euro over, en dat is ruim de helft meer dan in de eerste helft van 2016. Destijds zette de bank nog 148 miljoen euro opzij om verliezen op leningen te kunnen opvangen. Dit keer viel er juist 67 miljoen euro vrij uit de pot voor verliezen.

Volgens financieel directeur Bas Brouwers is dat vrijwel volledig te wijten aan de voorzieningen die eerder werden aangehouden bij leningen aan bedrijven. “Ook de bedrijven die het in de crisis erg moeilijk hadden doen het nu toch beter dan verwacht. Het blijkt dat we destijds meer dan voldoende opzij hebben gezet om de daadwerkelijke verliezen op te vangen”, zo verklaart Brouwers de huidige meevaller.

Hoge kosten Ondanks de mooie cijfers houdt Rabobank moeite om de kosten verder omlaag te krijgen. Van elke euro die wordt verdiend gaan er 67,6 eurocent op aan kosten. Om dat omlaag te krijgen is de bank al jaren bezig met een omvangrijke reorganisatie, waarbij duizenden banen verdwijnen. 900 mensen verloren hun baan in de eerste zes maanden van dit jaar. Daar komen er tot eind 2018 nog eens 6.000 bij, volgens de huidige plannen. Nu is het moment om extra inspanningen te doen om het structurele groeivermogen van de economie te vergroten Door de lage spaarrente ziet Rabobank dat klanten op steeds grotere schaal extra aflossen op hun hypotheek. De afgelopen zes maanden werd er 8,3 miljard euro vervroegd afgelost op de woningschuld. Toch zag de bank de rente-inkomsten verder stijgen, doordat de gemiddelde rentemarge verder toenam. Dat is het gemiddelde verschil tussen de rente waartegen de bank geld inleent (zoals spaargeld), en de rente die het vraagt als het geld uitleent. Ondanks de snel groeiende economie ziet Rabobank zijn leningenportefeuille in Nederland juist afnemen. Dat komt volgens topman Wiebe Draijer doordat de groei vooral plaatsvindt in sectoren die weinig investeringen nodig hebben, zoals de dienstverlening. Bovendien financieren veel bedrijven hun investeringen grotendeels zelf. Draijer ziet in het algemeen dat de investeringen in Nederland ‘enigszins achterblijven’. “Nu is het moment om extra inspanningen te doen om het structurele groeivermogen van de economie te vergroten”, aldus de bankdirecteur.

