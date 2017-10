Rabobank en VN investeren miljard dollar in boeren in Zuid-Amerika

Het ontbreekt de Rabobank in ieder geval niet aan ambities. Anno 2050 moet de wereldwijde voedselproductie met 60 procent zijn toegenomen, terwijl tegelijkertijd de CO 2 -voetafdruk van diezelfde productie met 50 procent moet dalen. Eén miljard dollar trekt de Rabobank samen met de Verenigde Naties (VN) uit, om bij te dragen aan die ambities.

Rabobank en de VN presenteerden maandagmiddag, op wereldvoedseldag, het programma Kickstart Food. Vier specifieke thema's rondom voedselproductie - aarde, verspilling, stabiliteit en gezondheid - komen binnen het programma aan bod, steeds op een ander continent. Zuid-Amerika bijt het spits af, daar investeren de twee partijen één miljard dollar in het kader van het thema aarde in duurzame voedselproductie.

Omslag kost tijd

Het idee is om lokale boeren en bedrijfjes te helpen de omslag te maken naar milieuvriendelijke voedselproductie. "Die omslag kost vaak tijd, er gaat een periode overheen waarin er geen geld verdiend wordt", zegt directielid Jan van Nieuwenhuizen. "Dat kan ervoor zorgen dat lokale banken afwijzend staan tegenover een lening. Boeren die hun nek uitsteken en bereid zijn met hun bedrijf de omslag naar duurzaam te maken, kunnen dan aankloppen bij het fonds."

Van Nieuwenhuizen neemt een Braziliaanse sojaboer als voorbeeld. "Sojaproductie heeft negatieve impact op de grond die daardoor steeds minder opbrengt. Die impact kan verlaagd worden door op stukken land af te wisselen tussen het verbouwen van soja en veeteelt. Een lokale boer kan vaak niet de investering doen die daarvoor nodig is. Samen met de VN helpen wij die boer zodat hij ecologisch verantwoord kan blijven produceren."

Overal om ons heen zien we dat het milieu een thema wordt, laten we dat dan ook uitdragen Jan van Nieuwenhuizen, directielid Rabobank

Dergelijke investeringen betekenen meer risico's. Maar volgens Van Nieuwenhuizen worden die risico's zoals altijd gecalculeerd. "Zowel Rabobank als de VN geven niet zomaar goed geld weg, we hebben het hier niet over liefdadigheid. Maar als de ecologische impact het toelaat, kan het dat we investeren in een project waar pas over zeven jaar resultaat zichtbaar is."

De internationale leningenportefeuille van Rabobank op het gebied van landbouw en voedsel bestaat uit 100 miljard euro. De vraag rijst of de Rabobank niet gewoon verdergaat met waar ze groot mee is geworden: geld uitlenen aan boeren. Van Nieuwenhuizen ziet wel degelijk een verschil. "De focus ligt nu op één thema, daar gaat het geld naar toe. Overal om ons heen zien we dat het milieu een thema wordt, laten we dat dan ook uitdragen."

Begin volgend jaar komt voedselverspilling in Europa aan bod. Een prijskaartje wil Rabobank nog niet op dat programma plakken. Ook wil de bank nog niet zeggen of de VN dan wederom partner is.