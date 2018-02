Raar maar waar: wapenverkoop zakt in door Trump

De Amerikaanse wapenproducent Remington, twee eeuwen oud en bekend van wildwestfilms als 'The Good, the Bad and the Ugly', verkeert in zwaar weer. Niet doordat het nieuwe wetgeving te vrezen heeft van de Amerikaanse regering. Maar juist doordat president Trump zegt 'nooit inbreuk te zullen maken op het recht van mensen om wapens te bezitten en dragen'. Hierdoor is de omzet van wapenproducenten vorig jaar flink teruggevallen. Immers: wie op een makkelijke manier een wapen wil aanschaffen, kan dat met deze president prima voor zich uitschuiven.

Lees verder na de advertentie

Schulden Bovendien had Remington al een schuldenlast die het nauwelijks kan dragen. Het icoon van de Amerikaanse wapenindustrie trof vorige week een regeling met kredietverstrekkers wegens een gemiste rentebetaling. Ook zoekt het volgens persbureau Reuters naar financiering om failliet te kunnen gaan en aan een doorstart te werken. Opgeteld moet Remington in 2019 en 2020 810 miljoen dollar aflossen. Vorig jaar bedroeg het bedrijfsresultaat 33 miljoen dollar. In december al noemde kredietbeoordelaar Moody's de schulden van Remington onhoudbaar. Wie het bedrijf geld uitleent, loopt zeer veel risico. Veel liefhebbers halen hun geweer bij Wal Mart

Sinds 1816 Remington is net zo'n symbool van de Amerikaanse wapenindustrie als Smith & Wesson. Sinds de oprichting in 1816 door Eliphalet Remington heeft het continu productie gedraaid. Naast geweren maakt het handwapens en munitie. Al 196 jaar levert Remington aan het Amerikaanse leger en naar eigen zeggen domineert het sinds de Vietnam-oorlog de markt voor scherpschutterwapens. Het heeft een aantal sterke merken. De markt is in feite stabiel. Onder vrouwen neemt het wapengebruik zelfs toe, meldt Moody's. Remington signaleerde in het laatste jaarverslag dat wapens voor 'buitensporten, lifestyle en zelfverdediging' populairder worden. Veel liefhebbers halen hun geweer bij Wal Mart: de afgelopen drie jaar verzorgde deze winkelketen 10 procent van de omzet. Dat noemde Remington dan weer een risico, die afhankelijkheid van één keten. Omdat de angst voor regulering de verkoop flink aanjaagt, beleefde de industrie onder president Obama gouden jaren. De beste wapenverkoper was Obama, zo klonk het. Decennialang bedroeg de Amerikaanse wapenproductie drie tot vijf miljoen stuks. Onder Obama steeg dat aantal naar een piek van haast elf miljoen in 2013, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Bureau voor Alcohol, tabak, vuurwapens en explosieven. Na vloed komt eb, zegt Moody's. Toen Trump de verkiezingen won, verdwenen de zorgen van wapenliefhebbers en zakte de vraag compleet in. Bij concurrent Smith & Wesson daalde de winst met 90 procent

De Sandy Hook-schietpartij in 2012 Ook American Outdoor Brands, eigenaar van Smith & Wesson, merkte de gevolgen. Afgelopen december meldde de onderneming dat de kwartaalwinst met 90 procent was gedaald vergeleken met een jaar eerder, toen nog aannemelijk was dat Hillary Clinton president zou worden en de wapens dus over de toonbank vlogen. Remington staat onder beheer van Cerberus Capital Management. Sommige investeerders haakten af toen bleek dat het Bushmaster-wapen van Remington was gebruikt bij de Sandy Hook-schietpartij in 2012. Een andere zaak die Remington nog altijd negatieve publiciteit brengt, is de ontwerpfout waardoor 7,5 miljoen geweren zomaar kunnen afvuren zonder dat de trekker wordt overgehaald, met 24 doden als gevolg. Vorig jaar werd geschikt in een collectieve zaak, maar door een hoger beroep van enkele klanten zijn de wapens nog niet gerepareerd.