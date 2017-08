Raakt het begrip 'vrijheid van meningsuiting' zijn positieve bijklank kwijt?

Tot voor kort was dat begrip de heilige graal van wat we 'de vrije wereld' noemen: dat deel van de wereld waar mensen niet onder een autoritair regime hoeven te leven. Het is dan ook geen wonder dat vrijheid van meningsuiting in die vrije wereld een louter positieve bijklank had.

Niet alleen de vrije meningsuiting zelf verdient bescherming

Had. Want de laatste tijd klinkt 'vrijheid van meningsuiting' soms wat ongemakkelijk, zelfs een tikje vals. Dat komt doordat we ervaren dat 'vrijheid van meningsuiting' – op de sociale media vaak verkort tot VvMU – geregeld als excuus wordt aangevoerd om de meest uiteenlopende meningen te verkondigen, ook meningen die in strijd zijn of lijken met de vrije wereld.

Zo berichtte Trouw afgelopen maandag dat een groepje demonstranten in Boston onder het motto 'vrijheid van meningsuiting' een 'extreem-rechtse boodschap' uitdroeg. Dat zo'n boodschap, die past bij een autoritaire ideologie of (in andere contexten) een totalitaire religie, met een beroep op VvMU wordt verkondigd, is haast pervers. Want wie vervolgens tégen zo'n ideologie protesteert, zoals de tegendemonstranten in Boston, lijkt impliciet ook tégen de vrijheid van meningsuiting te zijn.

Niet alleen de vrije meningsuiting zelf verdient bescherming, ook het begrip 'vrijheid van meningsuiting' verdient het te worden gekoesterd. Wie met een beroep daarop uitspraken doet die op gespannen voet staan met andermans vrijheid (van meningsuiting), holt dat begrip namelijk uit, waardoor het zijn positieve bijklank kan verliezen.

