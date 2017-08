Raadslid vast om lekken over benoeming burgemeester Den Bosch

De 55-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij het lekken van vertrouwelijke informatie rond de voordracht van de nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie bestond uit de elf fractievoorzitters uit de gemeenteraad.

Het Brabants Dagblad publiceerde in juli de namen van de sollicitanten en veel details. De nieuwe burgemeester Jack Mikkers (VVD) bleek volgens de krant de tweede keus te zijn. De vertrouwenscommissie had liever Jan Hamming (PvdA) gehad. Maar die koos op het laatste moment voor Zaandam.

Justitie besloot de zaak nader te onderzoeken. Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Wim van de Donk had daarom verzocht. Wie de verdachte is, heeft het Openbaar Ministerie niet bekendgemaakt.

Het lekken van de namen van de burgemeesterskandidaten is allereerst pijnlijk voor Hamming en Mikkers. Voor Hamming omdat het lek blootlegt dat hij op twee paarden wedde, wat overigens is toegestaan. Voor Mikkers omdat daaruit blijkt dat de vertrouwenscommissie liever een andere burgemeester had.

Maar meer nog lijdt de Bossche gemeenteraad onder de lekkage, omdat uit de affaire geconcludeerd kan worden dat de lokale partijen de verantwoordelijkheid voor een vertrouwelijke procedure niet kunnen dragen. Ook voor toekomstige procedures is dat schadelijk.

