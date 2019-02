Raadselachtig: de economie groeit, maar de consument blijft sceptisch

Hij herinnert zich nog wat hij een jaar of tien geleden zei. “Die tijden van twee procent economische groei komen niet terug.” Kletskoek, zegt minister Eric Wiebes van economische zaken donderdag op een persconferentie. Want de Nederlandse economie groeide het afgelopen jaar met 2,5 procent, blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS. Afgelopen kwartaal bleef Nederland omliggende landen als Frankrijk, België en Duitsland zelfs voor met een groei van een half procent.

Die groei is voor een belangrijk deel het gevolg van de consument die zijn portemonnee vaker open trekt voor luxe producten als een auto of nieuwe televisie. Maar ook investeringen van bedrijven en de banengroei (vorig jaar kwamen er bijna 50.000 bij) gaven de economie een flinke impuls. Juicht de Nederlandse consument bij al dat goede nieuws? Nee, zegt Wiebes. “Helemaal niet zelfs.” De consument is ambivalent geworden als het gaat om welvaartsgroei, meent de minister. “Er is een enorm onbehagen. Moeten we dat wel willen, al dat werken, vragen ze zich af. Of: profiteert iedereen wel van de winst die we maken? En zorgt de groei niet voor nog meer CO2-uitstoot?”

Consumentenvertrouwen

Ook de CBS-cijfers tonen dat de consument niet in een juichstemming is. Ondanks het economisch goede tij daalde het consumentenvertrouwen voor de tweede maand op rij. Een raadselachtig fenomeen, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS erover. “Zowel het vertrouwen in de algehele economie als het vertrouwen in de eigen economische situatie zijn verslechterd. Dat laatste verbaast me, want tekenen voor daadwerkelijke verslechtering zijn er nog niet.” Hij wijst op de nog altijd dalende werkloosheid, de koopkracht die nagenoeg gelijk is gebleven. Dan: “Misschien komt het doordat de lonen nog altijd minder hard stijgen dan verwacht. Maar ook dat blijft gissen.”

Die toenemende scepsis onder consumenten signaleerde het CBS ook al in 2007. Een jaar later brak de crisis uit. Een voorbode? “Ik heb nooit gezien dat een daling van het economisch vertrouwen een crisis in de hand werkt. Wat in 2007 ook meespeelde is dat het in Amerika al rommelde met de hypotheken”, zegt Van Mulligen. Uiteindelijk brak in de zomer van 2007 de kredietcrisis uit. Dat is nu niet aan de orde, stelt de hoofdeconoom.