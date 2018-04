Raad voor de Journalistiek: Trouw zorgvuldig bij publicatie open brief Brandt Corstius

Van Dam - die ontkent dat hij Brandt Corstius tot onvrijwillige seks heeft gedwongen - verweet Trouw dat de brief van Brandt Corstius direct naar hem herleidbaar was en daarom niet gepubliceerd mocht worden. Ook zou Trouw onvoldoende wederhoor hebben toegepast.

De Raad vindt echter dat Trouw de open brief mocht plaatsen, dat het wederhoor volstond en het Trouw niet verwijtbaar is dat de naam van Van Dam later is uitgelekt. Dat gebeurde door handelingen van derden. Van Dam trad uiteindelijk zelf een week na publicatie naar buiten via het tv-programma 'Pauw'.

De Raad vindt de introducerende tekst bij de open brief wel onzorgvuldig. Daarin staat: 'Ook journalist Jelle Brandt Corstius is slachtoffer'. Door gebruik van het woord ‘is’, maakt Trouw zich die claim te veel eigen, aldus de Raad.

De hoofdredactie van Trouw snapt dit kritiekpunt en is verder tevreden met deze uitspraak. “We hebben met het plaatsen van de brief een breder element in de #MeToo-discussie willen aankaarten, namelijk de juridische moeilijkheden die slachtoffers kunnen ondervinden als ze met hun verhaal naar buiten willen”, aldus hoofdredacteur Cees van der Laan. “Het ging ons niet om dit ene geval van mogelijk misbruik zelf. Uit de reacties van lezers hebben we daarna ook gemerkt dat dit probleem bij veel vermoedelijke slachtoffers speelt.”

