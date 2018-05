Raad van State: gebiedsverbod voor haatdragende imam was terecht

Volgens de Raad, die het verbod beoordeelde, is het bekend dat jongeren uit de Schilderswijk en Transvaal vatbaar zijn voor radicalisering. De imam met naar schatting vijfhonderd volgelingen, heeft juist op die jongeren een grote aantrekkingskracht.



Toenmalig minister van veiligheid en justitie, Stef Blok, besloot in augustus vorig jaar tot het verbod. De mogelijkheid om iemand beperkingen op te leggen als hij of zij de nationale veiligheid in gevaar brengt, is onderdeel van een omvangrijke lijst anti-terreurmaatregelen die het kabinet de afgelopen jaren invoerde.

Het gebiedsverbod, dat in principe voor een half jaar geldt, is inmiddels verlengd. Een besluit dat Jneid opnieuw via de rechter aanvecht. De uitspraak van de Raad van State gaat alleen over het eerste verbod.

Boekwinkel Voor de overheid is het positieve oordeel van de hoogste bestuursrechter over de maatregel een opsteker. Afgelopen maart nog ontstond er ophef in de Tweede Kamer nadat Jneid de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in een facebookpreek tussen de regels door had bestempeld als vijand van de islam en afvallige moslim. De huidige minister van justitie en veiligheid, Ferd Grapperhaus, zei toen te willen kijken of er mogelijkheden zijn om de imam nog steviger aan te pakken. Met een gebiedsverbod heeft de minister in ieder geval de mogelijkheid de imam uit de kwetsbare buurten Schilderswijk en Transvaal te houden. Volgens de Raad van State verspreidde Jneid daar het jihadistische gedachtengoed, onder andere vanuit een boekwinkel. Zo schept de imam in zijn preken een gemeenschappelijk vijandsbeeld tegen atheïsten, sjiieten, Joden en de westerse wereld. Ook drukt hij zijn volgelingen op het hart dat zij een individuele verplichting hebben om te handelen en het geloof te verdedigen.