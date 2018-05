Raad van State: Den Haag mocht paspoorten potentiële Syriëgangers innemen

De mogelijkheid om paspoorten vervallen te verklaren als er gevaar dreigt voor de nationale veiligheid, werd de afgelopen jaren veelvuldig ingezet om potentiële uitreizigers tegen te houden. Volgens de laatst beschikbare cijfers gebeurde dat sinds eind 2013 zo'n 235 keer. In 25 gevallen zijn de identiteitspapieren later teruggegeven.

Het verzoek een paspoort in te nemen, komt van het ministerie van justitie en veiligheid. Het is aan de burgemeester van de gemeente waar de mogelijke Syriëganger woont om daar een vervolg aan te geven. Toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag deed dat in 2015: de twee mannen die hun paspoort zo kwijtraakten vochten de beslissing aan bij de rechter.

Dat hij niet grondig keek naar de informatie waar het ministerie zich op baseerde, komt volgens Van Aartsen omdat het 'niet de bedoeling is dat die gevoelige stukken zomaar voor elke burgemeester beschikbaar zijn'. De Raad van State is het niet eens met die redenering. De wet maakt de burgemeester verantwoordelijk voor de intrekking van paspoorten, dus die moet zijn beslissing wel goed geïnformeerd nemen.

Geschonden gezinsleven

Desondanks krijgen de twee mannen hun paspoorten niet terug. Zij vochten de beslissing van de burgemeester aan, onder meer omdat die in strijd zou zijn met het Europese mensenrechtenverdrag. Eén van de mannen vindt dat zijn recht op een gezinsleven is geschonden, omdat hij zijn ouders in Marokko nu niet kan bezoeken. Beiden beklagen zich erover dat zij niet veroordeeld zijn door de rechter en dat er sprake is van discriminatie op basis van godsdienst.

De Raad van State veegt die bezwaren opzij. Er waren genoeg redenen om de aan te nemen dat de mannen zich wilden aansluiten bij de jihadistische strijd in Syrië en Irak. Beiden hielden zich bezig met de radicale jihad, blijkt uit de informatie van het ministerie. Een van hen werd zelfs tegengehouden bij de Grieks-Turkse grens met een slaapzak en een grote hoeveelheid geld, in het gezelschap van een radicale moslim die bekend was bij de politie.

