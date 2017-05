Raad Rotterdam spant kort geding aan tegen Turkse krant

De raad doet aangifte om drie publicaties, die verschenen op 12, 15 en 23 maart van dit jaar. De krant noemt Yazir, met andere Turkse Rotterdammers verantwoordelijk voor de weigering van een Turkse minister in de stad, en de onrust die daarop ontstond. Volgens de Erdogangezinde krant trekken Nederlandse Gülensympathisanten op met ‘fascisten in Nederland’. Ze zouden Geert Wilders’ PVV financieel steunen. Prediker Fethullah Gülen wordt door president Erdogan aangewezen als brein achter de mislukte coup van vorig jaar.

De gemeenteraad had Sabah tot 28 april de tijd gegeven om de berichten op de website te rectificeren. Er kwam geen reactie vanuit Turkije, zegt een woordvoerder van de griffie. Daarom besluit de raad naar de rechter te stappen. Alle 45 Rotterdamse raadsleden steunen de rechtsgang. Het kort geding dient op 15 juni in de rechtbank in Rotterdam.

Smaad en laster In een persbericht schrijft de gemeenteraad: “Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zijn een groot goed en belangrijke waarden in een democratie. Aantoonbare smaad en laster tasten deze waarden aan en zijn ontoelaatbaar.” Volgens de woordvoerder wordt het functioneren van de Rotterdamse raad bedreigd door dergelijke uitingen. Raadslid Yazir noemde de publicaties eerder ‘hele grote leugens’ en ‘te bizar voor woorden’. Vanwege de berichtgeving en bedreigingen aan zijn adres besloot hij zijn werk als raadslid tijdelijk neer te leggen. Naar verwachting keert Yazir voor de zomer terug in de Rotterdamse gemeenteraad. CDA-fractievoorzitter Sven de Langen is blij dat de gehele raad het kort geding steunt. “Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest over spanningen in Rotterdam en invloeden vanuit Turkije. Dan moet je als gemeente sterk staan als één van de raadsleden slachtoffer is van smaad en last.” Het is voor het eerst dat een Nederlandse gemeenteraad een rechtszaak aanspant tegen een buitenlands medium. Lees ook: Europees Parlement doet Turkse 'propagandakrant' in de ban

