Quintana wint, Dumoulin gaat Froome voorbij maar moet wat toegeven op Thomas

De finish lag na 'slechts' 65 kilometer koersen bovenop de Col du Portet. Achter de Colombiaan van Movistar streden de klassementsrenners in de slotfase hun eigen gevecht, waarin Thomas als winnaar uit de strijd kwam. In de slotklim opende Dumoulin de aanval op Thomas, maar de Welshman kon aanhaken en reed kort voor de meet zelfs weg van de Limburger. Chris Froome daarentegen, die aan de start van de etappe tweede stond in het klassement, kon niet meekomen en moest uiteindelijk 43 seconden toegeven op Dumoulin.

Het verschil tussen Thomas en de renner van Team Sunweb bedraagt daardoor nu een kleine twee minuten. Er volgt vrijdag nog een bergrit en zaterdag een tijdrit om verschil te maken.

Thomas kon wel volgen en in de slotmeters nog wegrijden bij zijn voornaamste concurrent

De alternatieve startopstelling, met net als in de motorsport de beste coureurs vooraan geposteerd, had geen invloed op het koersverloop. Zoals verwacht gingen de aanvallers en niet de klassementsmannen ervandoor en hield de Skyploeg de controle over het peloton. De Est Tanel Kangert mocht op avontuur gaan, gevolgd door onder anderen de Fransman Julian Alaphilippe.

Vanuit de groep-Thomas ging op de slotklim Quintana in de aanval. Dat lieten de klassementstoppers nog toe, maar toen Primoz Roglic ging, was Froome als enige mee in het wiel van de Sloveen. Het duurde even maar Dumoulin sloot weer aan bij het tweetal, met Thomas in zijn wiel. Op ruim 8 kilometer onder de top was het avontuur van Kangert voorbij. Quintana en de Pool Rafal Majka namen de kop over, met de Ier Daniel Martin in aantocht. Niet veel later ging Quintana in zijn eentje op jacht naar de ritwinst.

Daarachter moest Froome lossen toen Dumoulin versnelde. Thomas kon wel volgen en in de slotmeters nog wegrijden bij zijn voornaamste concurrent.

Voor Quintana was het zijn tweede ritzege ooit in de Tour. De eerste boekte de Colombiaan in 2013, toen als 23-jarige belofte voor de toekomst.

Steven Kruijswijk deed goede zaken in de zeventiende etappe van de Tour. De klimmer van LottoNL-Jumbo arriveerde als zesde in Saint-Lary-Soulan en steeg door zijn sterke optreden in de Pyreneeënrit naar de zesde plaats in het algemeen klassement.

