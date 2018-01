Queen: 'De kroon en koets zijn niet comfortabel'

Documentaire

Het Britse volk heeft in de bijna 65 jaar dat koningin Elizabeth op de troon zit, nooit het achterste van haar tong gezien. Maar voor een speciale BBC-documentaire maakt ze bij hoge uitzondering tijd voor een iets persoonlijker interview. Niet dat ze plotseling haar ziel en zaligheid prijsgeeft, maar wel geeft ze een inkijkje in hoe ze haar eigen kroning beleefde en hoe ze in haar beginperiode het koningschap ervoer. De deur gaat een klein beetje op een kier.

De documentaire is morgen te zien, maar de BBC verstrekte al enkele fragmenten in de aanloop naar de uitzending. Interviewer en royaltycommentator Alastair Bruce spreekt daarin over de kroon die de Queen draagt bij speciale gelegenheden, zoals de kroning en het voorlezen van de troonrede. "Hij is behoorlijk zwaar. Ik kan niet naar beneden kijken om een speech te lezen. Ik moet de papieren omhoog houden, anders zou ik mijn nek breken", vertelt koningin Elizabeth. "Dus er zitten wat nadelen aan een kroon. Maar voor de rest zijn het vrij belangrijke dingen."

Verder spreekt Bruce met de koningin over haar kroning op 2 juni 1953. Het moment waarin ze in haar pompeuze jurk met een lange zijden sleep vol parels haar entree maakte in de Westminster Abbey. "Ik herinner me dat het tapijt zich ophoopte en ik niet verder kon. Daar hadden ze niet over nagedacht."

Persoonlijke ervaringen hield ze tot nu toe veelal voor zichzelf. Elizabeth (91) is in haar lange tijd als vorst altijd uiterst neutraal gebleven. Dat ze dol is op paardrijden, is ongeveer het meeste wat we over haar weten. Haar neutraliteit ziet ze als een uiterst belangrijk onderdeel van haar koningschap.

Nu weten we ook hoe ongemakkelijk ze het vond om voor het eerst als vorstin in een koets van Buckingham Palace naar de Westminster Abbey te rijden. "Het was vreselijk. Je beweegt alle kanten op. Niet erg comfortabel. Maar het is, denk ik, het begin van een leven als monarch", zegt ze, zich toen vast niet realiserend dat ze dat 65 jaar later nog steeds zou zijn.

De documentaire wordt zondagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd uitgezonden op BBC 1.