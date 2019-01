Qatar ligt op koers voor het WK van 2022 (met dank aan genaturaliseerde voetballers)

Nee, echt hoog geklasseerd is Qatar niet, met zijn 93ste plek op de wereldranglijst. Maar het nationale voetbalelftal maakte tot dusver wel veel indruk in de Verenigde Arabische Emiraten, waar de zeventiende editie van het Aziatische voetbalkampioenschap wordt gehouden. Morgen speelt het de finale tegen Japan.

Doelman Al-Sheeb hoefde nog geen tegentreffer te incasseren dit toernooi. Ook niet tegen een erkend voetballand als Zuid-Korea (53ste op de Fifa-ranking), dat in de kwartfinale met 1-0 werd verslagen.

Er is ook kritiek op het voetbalelftal van Qatar. Toen het land in december 2010 het WK van 2022 kreeg toegewezen, was er één probleem voor het gastland: er waren nauwelijks (goede) voetballers voorradig. Hoewel Qatar zo’n 2,7 miljoen inwoners heeft, wonen er slechts 330.000 Qatarezen, een nogal beperkt aantal voor een nationaal voetbalelftal. “We hebben geen grote vijver van talenten”, erkende Mansoor Mohammed Al-Ansari, secretaris van de voetbalbond. “We hebben een kleine elite-pool van gescoute talenten, die via een strak trainingsregime hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen.”

Qatar bereikte niettemin voor het eerst in de historie de finale van de Azië Cup, waar titelverdediger Australië in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de Verenigde Arabische Emiraten. “Qatar wil straks niet afgaan op het WK”, zegt oud-voetballer Ronald de Boer, die als ambassadeur werkzaam was bij de WK-bid van Qatar. “Kosten noch moeite worden gespaard. Je ziet dat ze qua niveau nu niet onder hoeven te doen voor Zuid-Korea. Eerlijk gezegd verrast me dat wel. Ze groeien hard.”

In de halve finale moest ook het gastland eraan geloven. Dat ging niet onopgemerkt. De ontmoeting tussen Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten was nogal politiek geladen, omdat de Emiraten bondgenoot zijn van Saudi-Arabië, dat golfstaat Qatar ervan beschuldigt terrorisme te sponsoren. Sinds anderhalf jaar leven de landen op gespannen voet met elkaar. Qatar, spelend met een jong elftal, zegevierde met ruime cijfers: 4-0. Fans van de Emiraten konden dat niet verkroppen. Ze gooiden met schoenen naar de juichende voetballers van Qatar, wat in de islamitische wereld als een grove belediging wordt gezien.

Spaanse filosofie

Dat lijkt nu vruchten af te werpen. Met dank aan veel genaturaliseerde voetballers. Slechts vijf spelers die dinsdag tegen de Verenigde Arabische Emiraten in de basisopstelling van Qatar stonden, zijn ook echt geboren in Qatar. De wieg van Almoez Ali – acht doelpunten in de Azië Cup – stond in Khartoem, Soedan. En nog twee internationals hebben Soedanese roots. Verder komen er spelers uit Frankrijk, Portugal en Algerije. De bondscoach is dan weer een Spanjaard, Félix Sánchez, die eerder jeugdtrainer was bij FC Barcelona en al sinds 2006 een bijdrage levert aan de talentontwikkeling bij de Qatarese voetbalbond. In 2017 werd hij bondscoach.

“Qatar houdt er een Spaanse voetbalfilosofie op na”, ziet De Boer. “Die kennis importeren ze gewoon. Bij de Aspire Academy (het opleidingscentrum van de voetbalbond, red.) loopt al jaren een Spaanse enclave rond. In sommige dingen zijn de Qatarezen wispelturig, maar hierin niet. De Spaanse manier van voetballen is heilig voor ze.”

Met voorlopig het succes in de Azië Cup. Maar de echte piek moet vallen in 2022, tussen 21 november en 18 december, als Qatar gastland is van de 22ste editie van het WK voetbal.