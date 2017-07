Qatar kampt met zuiveltekort na boycot en vliegt koeien in

Qatar heeft 165 koeien uit Hongarije geïmporteerd, in de hoop een zuiveltekort op te lossen waar het land onder lijdt. Dit gebrek is ontstaan door een boycot van omringende landen. Qatar wil in totaal zo'n vierduizend koeien importeren, onder andere uit Nederland, de Verenigde Staten en Australië. De eerste koeien kwamen gisteren aan per vrachtvlucht vanuit Boedapest, meldt CNN.