Q Park wordt Amerikaans

De nieuwe eigenaar wordt een investeringsfonds, KKR, dat mede-eigenaar is geweest van Maxeda, destijds het bedrijf achter ketens als Hema, V & D, De Bijenkorf, Praxis en Formido.

KKR is, volgens persbureau Reuters althans, de partij die het hoogste bod heeft gedaan op Q Park. Het bedrijf is nu nog van de Maastrichtse ondernemer Ward Vleugels en zo’n 25, voornamelijk Nederlandse, verzekeraars en pensioenfondsen. Een jaar geleden besloten zij Q Park te verkopen. Van de ongeveer dertig gegadigden bleven vijf partijen over. KKR zou volgens Reuters zo’n twee miljard euro voor Q Park willen betalen.

Q Park is opgericht in 1998 en is in minder dan twintig jaar uitgegroeid tot een groot parkeerbedrijf dat in tien Noordwest-Europese landen actief is: van Marseille tot in Finland. Eind vorig jaar bezat en/of beheerde het 6343 parkeerlocaties met in totaal ruim 870.000 parkeerplaatsen. In Nederland, Ierland, Zweden en Finland is Q Park de grootste op zijn gebied.

Q Park haalde vorig jaar een omzet van 825 miljoen euro en boekte daar een nettowinst op van 128,9 miljoen euro. In de crisisjaren had het bedrijf het lastig. Zowel in 2013 als 2014 werden forse verliezen geleden: van respectievelijk 147 en 228 miljoen euro. Dat kwam vooral doordat de bezittingen van het bedrijf minder waard waren geworden en het bedrijf dus grote bedragen moest afschrijven.

Lastig Q Parks hoofdkantoor staat in Maastricht, de Belg Frank de Moor is bestuursvoorzitter. Hij was eerder topman van Macintosh, het moederbedrijf van Kwantum en de schoenenwinkels Dolcis, Invito, Manfield en Scapino, dat in 2015 failliet werd verklaard. KKR is vooral bekend omdat het in 2004, samen met andere investeerders, Vendex KBB kocht. Dat bedrijf ging later Maxeda heten. In de loop der jaren werden veel onderdelen van Maxeda verkocht, waaronder Hema, V & D, de Bijenkorf en Hunkemöller. KKR was ook jarenlang mede-eigenaar van afvalverwerker Van Gansewinkel. In 2015 nam KKR afscheid van dat bezit. Van Gansewinkel zat toen diep in de schulden. Of automobilisten veel van de nieuwe eigenaar zullen merken, is twijfelachtig. Over het algemeen heeft Q Park niet veel invloed op de tarieven in zijn parkeergarages. De hoogte van de tarieven wordt vooral bepaald door de gemeenten waar de parkeergarages zijn gevestigd. Afgelopen weekend werd Q Park getroffen door een cyberaanval. Daardoor konden automobilisten in sommige garages alleen maar contant afrekenen.

